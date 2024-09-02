Загарбники проводять рейди вздовж 15-кілометрової зони відчуження на ТОТ Херсонщини - Спротив
Київ • УНН
З 1 вересня загарбники перевіряють 15-км зону вздовж Дніпра на окупованій Херсонщині. Росгвардія шукає "нелегалів" серед місцевих жителів, яких раніше депортували з цієї території.
З 1 вересня окупанти розпочали перевірки у 15-кілометровій зоні вздовж Дніпра на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Зазначається. що 15-кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра ворог створив напередодні, депортувавши звідти більшість населення та запровадивши вʼїзд по перепустках.
З 1 вересня всі хто перебуватиме в зоні без перепустки буде арештований. З вчорашнього дня бойовики росгвардії проводять рейди в пошуках "нелегалів", а по факту місцевих мешканців,
Нагадаємо
На окупованій Херсонщині створено "раду з інвестицій та промислового розвитку". Її мета - сприяти розграбуванню захоплених підприємств регіону під виглядом "інвестицій".