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Загарбники проводять рейди вздовж 15-кілометрової зони відчуження на ТОТ Херсонщини - Спротив

Загарбники проводять рейди вздовж 15-кілометрової зони відчуження на ТОТ Херсонщини - Спротив

Київ • УНН

 • 14050 перегляди

З 1 вересня загарбники перевіряють 15-км зону вздовж Дніпра на окупованій Херсонщині. Росгвардія шукає "нелегалів" серед місцевих жителів, яких раніше депортували з цієї території.

З 1 вересня окупанти розпочали перевірки у 15-кілометровій зоні вздовж Дніпра на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Зазначається. що 15-кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра ворог створив напередодні, депортувавши звідти більшість населення та запровадивши вʼїзд по перепустках.

З 1 вересня всі хто перебуватиме в зоні без перепустки буде арештований. З вчорашнього дня бойовики росгвардії проводять рейди в пошуках "нелегалів", а по факту місцевих мешканців,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

На окупованій Херсонщині створено "раду з інвестицій та промислового розвитку". Її мета - сприяти розграбуванню захоплених підприємств регіону під виглядом "інвестицій".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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