Захватчики проводят рейды вдоль 15-километровой зоны отчуждения на ВОТ Херсонщины - Сопротивление
Киев • УНН
С 1 сентября захватчики проверяют 15-км зону вдоль Днепра на оккупированной Херсонщине. Росгвардия ищет «нелегалов» среди местных жителей, которых ранее депортировали с этой территории.
С 1 сентября оккупанты начали проверки в 15-километровой зоне вдоль Днепра на временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Отмечается. что 15-километровую зону отчуждения вдоль Днепра враг создал накануне, депортировав оттуда большинство населения и введя въезд по пропускам.
С 1 сентября все кто будет находиться в зоне без пропуска будет арестован. Со вчерашнего дня боевики росгвардии проводят рейды в поисках "нелегалов", а по факту местных жителей,
Напомним
На оккупированной Херсонщине создан "совет по инвестициям и промышленному развитию". Его цель - способствовать разграблению захваченных предприятий региона под видом "инвестиций".