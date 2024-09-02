Захватчики проводят рейды вдоль 15-километровой зоны отчуждения на ВОТ Херсонщины - Сопротивление

С 1 сентября оккупанты начали проверки в 15-километровой зоне вдоль Днепра на временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается. что 15-километровую зону отчуждения вдоль Днепра враг создал накануне, депортировав оттуда большинство населения и введя въезд по пропускам.

С 1 сентября все кто будет находиться в зоне без пропуска будет арестован. Со вчерашнего дня боевики росгвардии проводят рейды в поисках "нелегалов", а по факту местных жителей, - говорится в сообщении.

Напомним

На оккупированной Херсонщине создан "совет по инвестициям и промышленному развитию". Его цель - способствовать разграблению захваченных предприятий региона под видом "инвестиций".