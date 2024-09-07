Критическая ситуация с водоснабжением в захваченном Донецке: из кранов течет болото - Центр нацсопротивления

Временно оккупированный Донецк продолжает страдать от критической ситуации с водоснабжением. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Ранее уже сообщалось о значительных проблемах с водой на захваченных территориях Донецкой области, однако ситуация приобретает еще более катастрофический характер.

Отмечается, что дефицит воды среди оккупантов существенно ухудшил условия для гражданского населения. Вода в сети отсутствует, поэтому жители вынуждены сталкиваться с нехваткой этого жизненно важного ресурса.

Впрочем местные коллаборационисты, пытаясь решить проблему, «исправили» ситуацию довольно своеобразным образом. Теперь из кранов в помещениях местных жителей течет не вода, пригодная для любых хозяйственных нужд, а настоящее болото.

Критическая ситуация с водоснабжением является следствием действий захватчиков, в частности подрыва дамбы Каховской ГЭС, что привело к исчезновению воды в системах водоснабжения на этих территориях.

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