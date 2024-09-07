Критическая ситуация с водоснабжением в захваченном Донецке: из кранов течет болото - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
Оккупированный Донецк страдает от критической нехватки воды. Местные коллаборационисты «решили» проблему, и теперь из кранов течет болото, что является следствием действий захватчиков, в частности подрыва дамбы Каховской ГЭС.
Временно оккупированный Донецк продолжает страдать от критической ситуации с водоснабжением. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Ранее уже сообщалось о значительных проблемах с водой на захваченных территориях Донецкой области, однако ситуация приобретает еще более катастрофический характер.
Отмечается, что дефицит воды среди оккупантов существенно ухудшил условия для гражданского населения. Вода в сети отсутствует, поэтому жители вынуждены сталкиваться с нехваткой этого жизненно важного ресурса.
Впрочем местные коллаборационисты, пытаясь решить проблему, «исправили» ситуацию довольно своеобразным образом. Теперь из кранов в помещениях местных жителей течет не вода, пригодная для любых хозяйственных нужд, а настоящее болото.
Критическая ситуация с водоснабжением является следствием действий захватчиков, в частности подрыва дамбы Каховской ГЭС, что привело к исчезновению воды в системах водоснабжения на этих территориях.
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