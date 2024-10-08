В Донецкой области бурят скважины, чтобы обеспечить подачу воды
Киев • УНН
После разрушения россиянами инфраструктуры водоснабжения в Донецкой области, власти принимают меры для нормализации ситуации. Планируется бурение скважин в нескольких городах для обеспечения населения питьевой водой.
После того, как российская армия, в конце сентября, разрушила инфраструктуру водоснабжения в Донецкой области, с водой прослеживаются значительные сложности, но критических проблем пока нет. В то же время принимаются меры для нормализации водоснабжения, сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает УНН.
На вопрос об улучшении водоснабжения с помощью бурения скважин, руководитель Донецкой ОВА ответил следующее:
Несколько дней назад враг разрушил объекты коммунальной собственности, сейчас очень огромные сложности не только в Краматорске, Славянске, Дружковке с водой, но почти по всей области. Мы будем в ближайшее время проводить определенные действия по бурению скважин в Славянске, Краматорске, Дружковка, Доброполье. Чтобы наши люди были с водоснабжением.
По словам Филашкина, в необходимых мероприятиях помогают коммунальные службы, благотворительные организации, а также ГСЧС.
«Критических проблем с питьевой водой сейчас нет» - отметил начальник ОВА.
«Да, сутки через трое мы подаем питьевую воду в Краматорск. Но надеемся, что в ближайшее время вода питьевая будет каждый день, - пообещал чиновник.
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