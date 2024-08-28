На Донеччині тимчасово скоротили водопостачання до Дружківки та Костянтинівки

Через ремонтні роботи на водогоні у Донецькій області тимчасово скорочено водопостачання до Дружківки та Костянтинівки. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

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Скорочено водопостачання до Дружківки та Костянтинівки. Обмеження почали діяти сьогодні з 16:00, оскільки на ділянці Другого Донецького водогону між 3-м і 4-м підйомами почалися аварійні роботи