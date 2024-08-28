Банки Покровська закриваються, з понеділка залишаться лише банкомати - ОВА

У Покровську Донецької області банки працюватимуть до кінця тижня, після чого залишаться лише банкомати. У місті перебувають 38 тисяч людей, включаючи 1900 дітей, які повинні евакуюватися, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати