Банки Покровська закриваються, з понеділка залишаться лише банкомати - ОВА
Київ • УНН
У Покровську Донецької області банки працюватимуть до кінця тижня, після чого залишаться лише банкомати. У місті перебувають 38 тисяч людей, включаючи 1900 дітей, яких планують евакуювати.
У Покровську Донецької області банки працюватимуть до кінця тижня, після чого залишаться лише банкомати. У місті перебувають 38 тисяч людей, включаючи 1900 дітей, які повинні евакуюватися, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати
З його слів, "у місті досі залишаються 38 тисяч людей і близько 1900 дітей - всі вони повинні евакуюватися до більш безпечних регіонів України".
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