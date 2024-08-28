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Банки Покровська закриваються, з понеділка залишаться лише банкомати - ОВА

Банки Покровська закриваються, з понеділка залишаться лише банкомати - ОВА

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У Покровську Донецької області банки працюватимуть до кінця тижня, після чого залишаться лише банкомати. У місті перебувають 38 тисяч людей, включаючи 1900 дітей, яких планують евакуювати.

У Покровську Донецької області банки працюватимуть до кінця тижня, після чого залишаться лише банкомати. У місті перебувають 38 тисяч людей, включаючи 1900 дітей, які повинні евакуюватися, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати

- сказав Філашкін у Telegram.

З його слів, "у місті досі залишаються 38 тисяч людей і близько 1900 дітей - всі вони повинні евакуюватися до більш безпечних регіонів України".

У Покровську теж запроваджують посилену комендантську годину27.08.24, 19:12 • 24486 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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