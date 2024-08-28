Банки Покровска закрываются, с понедельника останутся только банкоматы - ОВА
Киев • УНН
В Покровске Донецкой области банки будут работать до конца недели, после чего останутся только банкоматы. В городе находятся 38 тысяч человек, включая 1900 детей, которых планируют эвакуировать.
В Покровске Донецкой области банки будут работать до конца недели, после чего останутся только банкоматы. В городе находятся 38 тысяч человек, включая 1900 детей, которые должны эвакуироваться, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
До конца недели в Покровске еще будут работать банковские учреждения, но с понедельника останутся только банкоматы
По его словам, "в городе до сих пор остаются 38 тысяч человек и около 1900 детей - все они должны эвакуироваться в более безопасные регионы Украины".
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