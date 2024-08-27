В Покровске тоже вводят усиленный комендантский час

В Покровской громаде, в том числе и в самом Покровске, с завтрашнего дня введен усиленный комендантский час. Об этом заявил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

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Филашкин рассказал, что сегодня подписал распоряжение об усилении комендантского часа в Покровской громаде, в том числе в самом Покровске.

Завтра ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00. Полный перечень населенных пунктов, на которые будут распространяться новые правила: Покровск, Родинское, Роза, Лисовка, Гнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Пушкино, Желтое - рассказал председатель ОВА.

Кроме того, он в очередной раз призвал местных эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

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