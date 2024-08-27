В Покровске тоже вводят усиленный комендантский час
Киев • УНН
В Покровской громаде Донецкой области введен усиленный комендантский час с 15:00 до 11:00. Глава ОГА Вадим Филашкин подписал соответствующее распоряжение и призвал местных эвакуироваться.
В Покровской громаде, в том числе и в самом Покровске, с завтрашнего дня введен усиленный комендантский час. Об этом заявил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Филашкин рассказал, что сегодня подписал распоряжение об усилении комендантского часа в Покровской громаде, в том числе в самом Покровске.
Завтра ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00. Полный перечень населенных пунктов, на которые будут распространяться новые правила: Покровск, Родинское, Роза, Лисовка, Гнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Пушкино, Желтое
Кроме того, он в очередной раз призвал местных эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
На Донеччині посилили комендантську годину у двох громадах27 августа 2024, 14:44 • 21088 просмотров