В Покровске тоже вводят усиленный комендантский час

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

  •  31577 просмотра
Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

  •  42239 просмотра
Ермак о встрече Зеленского с Си Цзиньпином: я уверен, что это произойдет

Ермак о встрече Зеленского с Си Цзиньпином: я уверен, что это произойдет

  •  48151 просмотра
Экспертиза повреждений "Охматдета" завершится в течение месяца - Шмыгаль

Экспертиза повреждений "Охматдета" завершится в течение месяца - Шмыгаль

  •  39334 просмотра
Зеленский: Курская операция не связана со срывом переговоров в Катаре по энергетике

Зеленский: Курская операция не связана со срывом переговоров в Катаре по энергетике

  •  46588 просмотра
публикации
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

  •  92961 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  131178 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  120105 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

26 августа 2024, 16:05  •  159726 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

26 августа 2024, 12:00  •  195378 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ноэль и Лиам Галлахеры подтвердили возвращение "Oasis" спустя 15 лет после распада

Ноэль и Лиам Галлахеры подтвердили возвращение "Oasis" спустя 15 лет после распада

  •  8935 просмотра
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  92705 просмотра
27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

  •  67356 просмотра
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа 2024, 03:09  •  120197 просмотра
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа 2024, 03:03  •  115377 просмотра
Актуальное
В Покровске тоже вводят усиленный комендантский час

В Покровске тоже вводят усиленный комендантский час

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 16:12  •  13820 просмотра

Read in English

В Покровской громаде Донецкой области введен усиленный комендантский час с 15:00 до 11:00. Глава ОГА Вадим Филашкин подписал соответствующее распоряжение и призвал местных эвакуироваться.

В Покровской громаде, в том числе и в самом Покровске, с завтрашнего дня введен усиленный комендантский час. Об этом заявил председатель Донецкой ОВА Вадим  Филашкин, передает УНН.

Детали

Филашкин рассказал, что сегодня подписал распоряжение об усилении комендантского часа в Покровской громаде, в том числе в самом Покровске.

Завтра ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00. Полный перечень населенных пунктов, на которые будут распространяться новые правила: Покровск, Родинское, Роза, Лисовка, Гнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Пушкино, Желтое

- рассказал председатель ОВА. 

Кроме того, он в очередной раз призвал местных эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. 

На Донеччині посилили комендантську годину у двох громадах27 августа 2024, 14:44 • 21088 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
Эксклюзив
Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог
  •  46470 просмотра

Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог

Эксклюзив
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
  •  92961 просмотра

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре
  •  40130 просмотра

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

Эксклюзив
Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние
  •  45054 просмотра

Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты
  •  44616 просмотра

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты

Эксклюзив
Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок
  •  71971 просмотра

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Эксклюзив
В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов
  •  68294 просмотра

В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
  •  70058 просмотра

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ
  •  120105 просмотра

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Эксклюзив
"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа
26 августа 2024, 13:09  •  126585 просмотра

"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Популярные

Зеленский: Курская операция не связана со срывом переговоров в Катаре по энергетике

Зеленский: Курская операция не связана со срывом переговоров в Катаре по энергетике

  •  46588 просмотра
Экспертиза повреждений "Охматдета" завершится в течение месяца - Шмыгаль

Экспертиза повреждений "Охматдета" завершится в течение месяца - Шмыгаль

  •  39334 просмотра
Ермак о встрече Зеленского с Си Цзиньпином: я уверен, что это произойдет

Ермак о встрече Зеленского с Си Цзиньпином: я уверен, что это произойдет

  •  48151 просмотра
Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

  •  42239 просмотра
Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

  •  31577 просмотра

Публикации

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

  •  92961 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  131178 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  120105 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

26 августа 2024, 16:05  •  159726 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

26 августа 2024, 12:00  •  195378 просмотра

Война

россия построила пятую понтонную переправу через реку Сейм в курской области

россия построила пятую понтонную переправу через реку Сейм в курской области

  •  16 просмотра
Войска рф атаковали Херсонскую область: ранены гражданские и медики

Войска рф атаковали Херсонскую область: ранены гражданские и медики

  •  3881 просмотра
Кабмин выделил трем школам 175 млн гривен на строительство и ремонт укрытий

Кабмин выделил трем школам 175 млн гривен на строительство и ремонт укрытий

  •  10362 просмотра
Войска рф почти два десятка раз обстреляли Днепропетровскую область: погиб 70-летний мужчина

Войска рф почти два десятка раз обстреляли Днепропетровскую область: погиб 70-летний мужчина

  •  11298 просмотра
Ракетный удар по отелю в Кривом Роге: трое погибших, один пропавший без вести

Ракетный удар по отелю в Кривом Роге: трое погибших, один пропавший без вести

  •  14081 просмотра

политика

россия построила пятую понтонную переправу через реку Сейм в курской области

россия построила пятую понтонную переправу через реку Сейм в курской области

  •  16 просмотра
«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

  •  2671 просмотра
Кабмин создал рабочую группу по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС

Кабмин создал рабочую группу по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС

  •  11866 просмотра
В россии заявили о пересмотре ядерной доктрины

В россии заявили о пересмотре ядерной доктрины

  •  14113 просмотра
Кабмин выделил трем прифронтовым регионам 158 млн гривен для поддержки органов исполнительной власти

Кабмин выделил трем прифронтовым регионам 158 млн гривен для поддержки органов исполнительной власти

  •  14325 просмотра

Война

россия построила пятую понтонную переправу через реку Сейм в курской области

россия построила пятую понтонную переправу через реку Сейм в курской области

  •  16 просмотра
Войска рф атаковали Херсонскую область: ранены гражданские и медики

Войска рф атаковали Херсонскую область: ранены гражданские и медики

  •  3881 просмотра
Кабмин выделил трем школам 175 млн гривен на строительство и ремонт укрытий

Кабмин выделил трем школам 175 млн гривен на строительство и ремонт укрытий

  •  10362 просмотра
Войска рф почти два десятка раз обстреляли Днепропетровскую область: погиб 70-летний мужчина

Войска рф почти два десятка раз обстреляли Днепропетровскую область: погиб 70-летний мужчина

  •  11298 просмотра
Ракетный удар по отелю в Кривом Роге: трое погибших, один пропавший без вести

Ракетный удар по отелю в Кривом Роге: трое погибших, один пропавший без вести

  •  14081 просмотра

политика

россия построила пятую понтонную переправу через реку Сейм в курской области

россия построила пятую понтонную переправу через реку Сейм в курской области

  •  16 просмотра
«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

  •  2671 просмотра
Кабмин создал рабочую группу по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС

Кабмин создал рабочую группу по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС

  •  11866 просмотра
В россии заявили о пересмотре ядерной доктрины

В россии заявили о пересмотре ядерной доктрины

  •  14113 просмотра
Кабмин выделил трем прифронтовым регионам 158 млн гривен для поддержки органов исполнительной власти

Кабмин выделил трем прифронтовым регионам 158 млн гривен для поддержки органов исполнительной власти

  •  14325 просмотра

Новости Бизнеса

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

  •  31641 просмотра
В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  117204 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  117879 просмотра

Экономика

«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

  •  2671 просмотра
Кабмин выделил трем прифронтовым регионам 158 млн гривен для поддержки органов исполнительной власти

Кабмин выделил трем прифронтовым регионам 158 млн гривен для поддержки органов исполнительной власти

  •  14325 просмотра
Кабмин выделил более 21 миллиона гривен на компенсации за бесплатное размещение ВПЛ

Кабмин выделил более 21 миллиона гривен на компенсации за бесплатное размещение ВПЛ

  •  8855 просмотра
Министр энергетики обсудил с послом ЕС защиту энергосистемы Украины

Министр энергетики обсудил с послом ЕС защиту энергосистемы Украины

  •  9550 просмотра
Украина отправила 23 тыс. тонн кукурузы в Мозамбик и Малави в рамках «Grain from Ukraine» - Минагро

Украина отправила 23 тыс. тонн кукурузы в Мозамбик и Малави в рамках «Grain from Ukraine» - Минагро

  •  10156 просмотра

Киев

В Киеве после ремонта возобновил работу фуникулер

В Киеве после ремонта возобновил работу фуникулер

  •  11959 просмотра
В Киеве начали строительство двух новых пожарных депо

В Киеве начали строительство двух новых пожарных депо

  •  13018 просмотра
Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

  •  22737 просмотра
В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд 26 августа

В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд 26 августа

  •  17618 просмотра
Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
Эксклюзив

  •  70077 просмотра