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У Покровську теж запроваджують посилену комендантську годину

У Покровську теж запроваджують посилену комендантську годину

Київ • УНН

 • 24486 перегляди

У Покровській громаді Донецької області запроваджено посилену комендантську годину з 15:00 до 11:00. Голова ОВА Вадим Філашкін підписав відповідне розпорядження та закликав місцевих евакуюватися.

У Покровській громаді, зокрема й у самому Покровську, завтра запроваджено посилену комендантську годину. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим  Філашкін, передає УНН.

Деталі

Філашкін розповів, що сьогодні підписав розпорядження про посилення комендантської години в Покровській громаді, у тому числі у самому Покровську.

Від завтра обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00. Повний перелік населених пунктів, на які поширюватимуться нові правила: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте

- розповів голова ОВА. 

Окрім того, він вчергове закликав місцевих евакуюватись до більш безпечних регіонів України. 

На Донеччині посилили комендантську годину у двох громадах27.08.24, 17:44 • 27457 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна

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