У Покровську теж запроваджують посилену комендантську годину
Київ • УНН
У Покровській громаді Донецької області запроваджено посилену комендантську годину з 15:00 до 11:00. Голова ОВА Вадим Філашкін підписав відповідне розпорядження та закликав місцевих евакуюватися.
У Покровській громаді, зокрема й у самому Покровську, завтра запроваджено посилену комендантську годину. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Філашкін розповів, що сьогодні підписав розпорядження про посилення комендантської години в Покровській громаді, у тому числі у самому Покровську.
Від завтра обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00. Повний перелік населених пунктів, на які поширюватимуться нові правила: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте
Окрім того, він вчергове закликав місцевих евакуюватись до більш безпечних регіонів України.
На Донеччині посилили комендантську годину у двох громадах27.08.24, 17:44 • 27457 переглядiв