На Донеччині посилили комендантську годину у двох громадах
Київ • УНН
У Селидівській та Курахівській громадах Донецької області посилено комендантську годину з 15:00 до 11:00. Голова ОВА закликав місцевих евакуюватися та дотримуватися обмежень.
Відсьогодні, 27 серпня, на Донеччині у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громад буде посилено комендантську годину. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Відтепер у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади — з 17:00 до 9:00. Відповідне розпорядження підписав вчора — сьогодні воно вступає в дію
Він закликав місцевих евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається в області — дотримуватися комендантської години!
У Харківській області для 201 населеного пункту продовжили комендантську годину – Синєгубов16.08.24, 11:15 • 25837 переглядiв