На Донеччині посилили комендантську годину у двох громадах

Відсьогодні, 27 серпня, на Донеччині у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громад буде посилено комендантську годину. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

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Відтепер у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади — з 17:00 до 9:00. Відповідне розпорядження підписав вчора — сьогодні воно вступає в дію