В Донецкой области усилили комендантский час в двух громадах
Киев • УНН
В Селидовской и Кураховской громадах Донецкой области усилен комендантский час с 15:00 до 11:00. Глава ОГА призвал местных эвакуироваться и соблюдать ограничения.
С сегодняшнего дня, 27 августа, в Донецкой области в всех населенных пунктах Селидовской и Кураховской громад будет усилен комендантский час. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Отныне во всех населенных пунктах Селидовской и Кураховской громады ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00, а на территории Константиновской громады - с 17:00 до 9:00. Соответствующее распоряжение подписал вчера - сегодня оно вступает в действие
Он призвал местных эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, а тех, кто до сих пор остается в области - соблюдать комендантский час!
У Харківській області для 201 населеного пункту продовжили комендантську годину – Синєгубов16 августа 2024, 08:15 • 25471 просмотр