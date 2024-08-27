В Донецкой области усилили комендантский час в двух громадах

С сегодняшнего дня, 27 августа, в Донецкой области в всех населенных пунктах Селидовской и Кураховской громад будет усилен комендантский час. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Отныне во всех населенных пунктах Селидовской и Кураховской громады ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00, а на территории Константиновской громады - с 17:00 до 9:00. Соответствующее распоряжение подписал вчера - сегодня оно вступает в действие - говорится в заявлении главы ОВА.

Он призвал местных эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, а тех, кто до сих пор остается в области - соблюдать комендантский час!

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