В Харьковской области для 201 населенного пункта продлили комендантский час - Синегубов

В прифронтовых населенных пунктах на Харьковщине для более 200 населенных пунктов действует продлен комендантский час. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации.

Детали

На Совете обороны области рассмотрели вопросы безопасности в громадах.

Указывается, что продленный комендантский час действует уже в 201 населенном пункте.

Уделяем особое внимание мерам безопасности в прифронтовых населенных пунктах - продленный комендантский час действует уже в 201 населенном пункте пяти районов области. Безопасность наших граждан является главным приоритетом. Спасибо органам местного самоуправления, начальникам РВА, правоохранителям за оперативное внедрение - отметил Олег Синегубов.

Напомним,

Накануне Синегубов отмечал, что комендантский час действует с 17:00 до 09:00, количество населенных пунктов области, где применяется режим - расширена. Соответствующее решение принято для обеспечения эффективной работы Сил обороны, а также для безопасности гражданских, ведь на этих фронтовых приграничных территориях крайне опасно проживать.

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