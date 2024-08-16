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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области для 201 населенного пункта продлили комендантский час - Синегубов

В Харьковской области для 201 населенного пункта продлили комендантский час - Синегубов

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 08:15  •  3119 просмотра

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На Харьковщине в 201 населенном пункте пяти районов действует продленный комендантский час. Это решение принято для обеспечения безопасности гражданских и эффективной работы Сил обороны в прифронтовых зонах.

В прифронтовых населенных пунктах на Харьковщине для более 200 населенных пунктов действует продлен комендантский час. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации.

Детали

На Совете обороны области рассмотрели вопросы безопасности в громадах.

Указывается, что продленный комендантский час действует уже в 201 населенном пункте.

Уделяем особое внимание мерам безопасности в прифронтовых населенных пунктах - продленный комендантский час действует уже в 201 населенном пункте пяти районов области. Безопасность наших граждан является главным приоритетом. Спасибо органам местного самоуправления, начальникам РВА, правоохранителям за оперативное внедрение

- отметил Олег Синегубов. 

Напомним,

Накануне Синегубов отмечал, что комендантский час действует с 17:00 до 09:00, количество населенных пунктов области, где применяется режим - расширена. Соответствующее решение принято для обеспечения эффективной работы Сил обороны, а также для безопасности гражданских, ведь на этих фронтовых приграничных территориях крайне опасно проживать.

Посилена комендантська година на Харківщині буде діяти у 5 районах - ОВА13 августа 2024, 08:35 • 35111 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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