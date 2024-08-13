Усиленный комендантский час в Харьковской области будет действовать в 5 районах - ОВА
Киев • УНН
В 5 районах Харьковской области комендантский час будет действовать с 17:00 до 9:00. Это вызвано ситуацией безопасности и необходимостью противодействия ДРГ, жителям предлагают эвакуироваться.
В пяти прифронтовых районах Харьковской области усилят комендантский час, который будет действовать с 17:00 до 9:00, что вызвано ситуацией с безопасностью. Об этом рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.
Детали
"На самом деле, это 5 районов, 201 населенный пункт. Будем усиливать комендантский час. Это фактически было рассмотрено на заседании Совета обороны области. Это, как я отметил, 5 районов - Богодуховский, Харьковский, Купянский, Изюмский, Чугуевский районы. Длиться будет комендантский час с 17:00 до 9-и утра. Такие меры вызваны ситуацией с безопасностью. Это вызвано противодействием ДРГ, потому что постоянно фиксируем по именно пограничью. Когда наши спецслужбы работают, они должны действовать в комфортных для них условиях. Для этого и призван такой комендантский час", - сказал Синегубов.
Он добавил, что жителям предлагают эвакуироваться из указанных районов, ведь люди находятся под постоянными обстрелами.
Напомним
В Харьковской области сообщали о планах ужесточить требования комендантского часа для пограничных и непосредственно фронтовых территорий. При этом в регионе фиксируют уменьшение количества вражеских обстрелов благодаря эффективной работе Сил обороны.