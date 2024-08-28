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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области временно сократили водоснабжение в Дружковку и Константиновку

В Донецкой области временно сократили водоснабжение в Дружковку и Константиновку

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 15:27  •  11085 просмотра

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В Донецкой области временно ограничена подача воды в Дружковку и Константиновку из-за аварийных работ на Втором Донецком водопроводе. По прогнозам, ремонт продлится около двух суток.

Из-за ремонтных работ на водопроводе в Донецкой области временно сокращено водоснабжение в Дружковку и Константиновку. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Сокращено водоснабжение в Дружковку и Константиновку. Ограничения начали действовать сегодня с 16:00, поскольку на участке Второго Донецкого водопровода между 3-м и 4-м подъемами начались аварийные работы

- рассказал председатель ОВА. 

Он также заверил, что водоснабжение восстановят по завершению ремонтных работ. По словам Филашкина, предварительно для этого понадобится двое суток.

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Владимир Омельченко

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