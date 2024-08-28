В Донецкой области временно сократили водоснабжение в Дружковку и Константиновку

Из-за ремонтных работ на водопроводе в Донецкой области временно сокращено водоснабжение в Дружковку и Константиновку. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Сокращено водоснабжение в Дружковку и Константиновку. Ограничения начали действовать сегодня с 16:00, поскольку на участке Второго Донецкого водопровода между 3-м и 4-м подъемами начались аварийные работы - рассказал председатель ОВА.

Он также заверил, что водоснабжение восстановят по завершению ремонтных работ. По словам Филашкина, предварительно для этого понадобится двое суток.

Банки Покровська закриваються, з понеділка залишаться лише банкомати - ОВА