В Донецкой области временно сократили водоснабжение в Дружковку и Константиновку
Киев • УНН
В Донецкой области временно ограничена подача воды в Дружковку и Константиновку из-за аварийных работ на Втором Донецком водопроводе. По прогнозам, ремонт продлится около двух суток.
Из-за ремонтных работ на водопроводе в Донецкой области временно сокращено водоснабжение в Дружковку и Константиновку. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Сокращено водоснабжение в Дружковку и Константиновку. Ограничения начали действовать сегодня с 16:00, поскольку на участке Второго Донецкого водопровода между 3-м и 4-м подъемами начались аварийные работы
Он также заверил, что водоснабжение восстановят по завершению ремонтных работ. По словам Филашкина, предварительно для этого понадобится двое суток.
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