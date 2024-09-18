На Донеччині завершили ремонт водогону: водопостачання відновлять протягом декількох днів
Київ • УНН
Ремонтні роботи на Другому Донецькому водогоні завершено. Повне відновлення водопостачання очікується протягом трьох днів, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У середу, 18 вересня, на Донеччині завершили ремонтні роботи на Другому Донецькому водогоні. Протягом наступних днів повністю відновлять водопостачання. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Як заявив Філашкін, Фахівці вже розпочали заповнювати водогін.
Зварювальні роботи на Другому Донецькому водогоні завершено. Відновлення водопостачання у повному обсязі очікуємо протягом трьох днів
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що 18 вересня, у чотирьох містах Донецької області скоротять подачу води через ремонтні роботи на Донецькому водогоні.