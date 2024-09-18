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На Донеччині завершили ремонт водогону: водопостачання відновлять протягом декількох днів

На Донеччині завершили ремонт водогону: водопостачання відновлять протягом декількох днів

Київ • УНН

 • 16752 перегляди

Ремонтні роботи на Другому Донецькому водогоні завершено. Повне відновлення водопостачання очікується протягом трьох днів, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У середу, 18 вересня, на Донеччині завершили ремонтні роботи на Другому Донецькому водогоні. Протягом наступних днів повністю відновлять водопостачання. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Як заявив Філашкін, Фахівці вже розпочали заповнювати водогін.

Зварювальні роботи на Другому Донецькому водогоні завершено. Відновлення водопостачання у повному обсязі очікуємо протягом трьох днів

- заявив голова ОВА. 

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що 18 вересня, у чотирьох містах Донецької області скоротять подачу води через ремонтні роботи на Донецькому водогоні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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donetskДонецьк

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