На Донеччині скоротять подачу води: список населених пунктів
Київ • УНН
18 вересня у Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці скоротять подачу води через ремонтні роботи на Донецькому водогоні. Роботи розпочнуться о 8:00, водопостачання відновлять після їх завершення.
Завтра, 18 вересня, у чотирьох містах Донецької області скоротять подачу води через ремонтні роботи на Донецькому водогоні, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Завтра буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. 18 вересня о 8:00 фахівці почнуть ремонтні роботи на дільниці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водогону
Голова ОВА запевнив, що щойно роботи завершаться, водопостачання буде відновлене в повному обсязі.
Нагадаємо
16 вересня російські війська обстріляли 7 населених пунктів Донецької області, здійснивши 2497 атак. Пошкоджено 61 цивільний об'єкт, включаючи 51 житловий будинок, поранено трьох місцевих жителів.