Троє поранених, понад 60 руйнувань - наслідки російських атак на Донеччину за добу
Київ • УНН
За добу російські війська обстріляли 7 населених пунктів Донецької області, здійснивши 2497 атак. Пошкоджено 61 цивільний об'єкт, включаючи 51 житловий будинок, поранено трьох місцевих жителів.
У Донецької області російські війська минулої доби, 16 вересня, зосередили вогонь на 7 населених пунктах. Внаслідок ворожих атак поранення отримали троє місцевих жителів, пошкоджено 61 цивільний об’єкт. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
За даними правоохоронців, війська рф здійснили 2 497 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.
Пошкоджено 61 цивільний об’єкт - 51 житловий будинок, підприємства, адмінбудівлі, заклад освіти, критичну інфраструктуру.
- Покровськ росіяни обстріляли дронами й артилерією – поранили трьох цивільних осіб, пошкодили дві адмінбудівлі.
- По Кураховому окупанти вдарили керованими авіабомбами та артилерією – руйнувань зазнали 20 приватних осель, багатоквартирний будинок, об’єкт критичної інфраструктури.
- На Мирноград росія скинула дві керовані авіабомби «ФАБ-250» з модулем УМПК – пошкоджено три приватних будинки, два підприємства.
- Лиман зазнав удару бомбою «ФАБ-500» з модулем УМПК – пошкоджено заклад освіти, адмінбудівлю, підприємство.
- Внаслідок обстрілу Костянтинівки авіабомбою «ФАБ-250» з модулем УМПК постраждали багатоквартирний і приватний будинки, а також котельня.
- На Богоявленку російські війська скинули три КАБи – пошкодили 23 приватних будинки.
Крім того, надійшла інформація про вбиту цивільну особу, яка загинула в селі внаслідок обстрілу 15 вересня.
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