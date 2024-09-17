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Троє поранених, понад 60 руйнувань - наслідки російських атак на Донеччину за добу

Київ • УНН

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За добу російські війська обстріляли 7 населених пунктів Донецької області, здійснивши 2497 атак. Пошкоджено 61 цивільний об'єкт, включаючи 51 житловий будинок, поранено трьох місцевих жителів.

У Донецької області російські війська минулої доби, 16 вересня, зосередили вогонь на 7 населених пунктах. Внаслідок ворожих атак поранення отримали троє місцевих жителів, пошкоджено 61 цивільний об’єкт. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

За даними правоохоронців, війська рф здійснили 2 497 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Пошкоджено 61 цивільний об’єкт - 51 житловий будинок, підприємства, адмінбудівлі, заклад освіти, критичну інфраструктуру.

  • Покровськ росіяни обстріляли дронами й артилерією – поранили трьох цивільних осіб, пошкодили дві адмінбудівлі.
  • По Кураховому окупанти вдарили керованими авіабомбами та артилерією – руйнувань зазнали 20 приватних осель, багатоквартирний будинок, об’єкт критичної інфраструктури.
  • На Мирноград росія скинула дві керовані авіабомби «ФАБ-250» з модулем УМПК – пошкоджено три приватних будинки, два підприємства.
  • Лиман зазнав удару бомбою «ФАБ-500» з модулем УМПК – пошкоджено заклад освіти, адмінбудівлю, підприємство.
  • Внаслідок обстрілу Костянтинівки авіабомбою «ФАБ-250» з модулем УМПК постраждали багатоквартирний і приватний будинки, а також котельня.
  • На Богоявленку російські війська скинули три КАБи – пошкодили 23 приватних будинки.

Крім того, надійшла інформація про вбиту цивільну особу, яка загинула в селі внаслідок обстрілу 15 вересня.

На Херсонщині вночі знищили 4 "шахеди", через атаки рф двоє загиблих, серед них - дитина17.09.24, 08:49 • 24338 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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