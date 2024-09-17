На Херсонщині вночі знищили 4 "шахеди", через атаки рф двоє загиблих, серед них - дитина
Київ • УНН
Окупанти обстріляли населені пункти Херсонської області, пошкодивши будинки та інфраструктуру. Внаслідок атак загинули 2 людини, включаючи дитину, 3 поранені. ППО збило 4 дрони "Шахед".
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 10 населених пунктів, поціливши у будинки та заклад культури, загинули 2 людини, включаючи дитину, 3 поранені. ППО вночі збила 4 дрони типу "Shahed", повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Через російську агресію 2 людини загинули, з них - 1 дитина, ще 3 - дістали поранення
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Зміївка, Олександрівка, Новоолександрівка, Українка, Шевченківка, Садове, Придніпровське та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в заклад культури та житлові квартали населених пунктів області, зокрема 6 приватних будинків. Також окупанти пошкодили складське приміщення та приватні автомобілі.
Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 4 "Shahed-131/136"
Над Україною вночі збили 34 з 51 ворожого дрона, 12 втрачено, два повернулися у рф17.09.24, 08:25 • 20958 переглядiв