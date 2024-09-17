В Херсонской области ночью уничтожили 4 "шахеда", из-за атак рф двое погибших, среди них - ребенок
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли населенные пункты Херсонской области, повредив дома и инфраструктуру. В результате атак погибли 2 человека, включая ребенка, 3 ранены. ПВО сбило 4 дрона «Шахед».
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 10 населенных пунктов, попав в дома и учреждение культуры, погибли 2 человека, включая ребенка, 3 ранены. ПВО ночью сбила 4 дрона типа "Shahed", сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, из них - 1 ребенок, еще 3 - получили ранения
Детали
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Змиевка, Александровка, Новоалександровка, Украинка, Шевченковка, Садовое, Приднепровское и город Херсон.
российские военные, по его данным, попали в учреждение культуры и жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 6 частных домов. Также оккупанты повредили складское помещение и частные автомобили.
Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 4 "Shahed-131/136"
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