Над Украиной ночью сбили 34 из 51 вражеского дрона, 12 потеряно, два вернулись в рф

В небе над Украиной ночью из 51 обнаруженного вражеского ударного дрона было уничтожено 34, еще 12 потеряно в результате противодействия РЭБ, а 2 вернулись в россию, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

Как указано, в ночь на 17 сентября 2024 года (с 19.00 по 06.00) радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 ударного БплА с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - Крым.

Воздушное нападение противника отражали: авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 34 ударных БпЛА. Кроме того, в результате активного противодействия средств РЭБ Сил обороны, двенадцать БпЛА локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала). Еще два вражеских ударных беспилотника вернулись в россию - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

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