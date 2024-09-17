Над Украиной ночью сбили 34 из 51 вражеского дрона, 12 потеряно, два вернулись в рф
Киев • УНН
В ночь на 17 сентября ПВО Украины отразила массированную атаку российских дронов. Из 51 обнаруженного БПЛА было уничтожено 34, еще 12 потеряно из-за РЭБ, а 2 вернулись в россию.
В небе над Украиной ночью из 51 обнаруженного вражеского ударного дрона было уничтожено 34, еще 12 потеряно в результате противодействия РЭБ, а 2 вернулись в россию, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
Как указано, в ночь на 17 сентября 2024 года (с 19.00 по 06.00) радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 ударного БплА с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - Крым.
Воздушное нападение противника отражали: авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 34 ударных БпЛА. Кроме того, в результате активного противодействия средств РЭБ Сил обороны, двенадцать БпЛА локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала). Еще два вражеских ударных беспилотника вернулись в россию
Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
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