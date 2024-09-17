Над Україною вночі збили 34 з 51 ворожого дрона, 12 втрачено, два повернулися у рф

У небі над Україною вночі з 51 виявленого ворожого ударного дрона було знищено 34, ще 12 втрачено внаслідок протидії РЕБ, а 2 повернулися в росію, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

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Як вказано, у ніч на 17 вересня 2024 року (з 19.00 по 06.00) радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 51 ударного БплА із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – Крим.

Повітряний напад противника відбивали: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 34 ударні БпЛА. Окрім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони, дванадцять БпЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила). Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у росію - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

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