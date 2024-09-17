Російські війська завдали масованого авіаудару по Сумах
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Суми за допомогою безпілотників "Шахед". Сили ППО протидіють атакам, наслідки уточнюються, місцевим жителям рекомендовано залишатися в укриттях.
Сьогодні вночі російські війська здійснили масований авіаційний удар по місту Суми, використовуючи безпілотні літальні апарати "Шахед". Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
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Наразі наслідки атаки уточнюються, а всі необхідні служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Сили протиповітряної оборони активно ведуть боротьбу з ворожими атаками, намагаючись максимально захистити мирне населення.
Сумська ОВА закликає мешканців бути обережними, слідкувати за сигналами повітряної тривоги та залишатися в укриттях до отримання подальших вказівок.
Ворог напередодні атакував Суми, поцілив у житловий квартал - МВА12.08.24, 12:17 • 30588 переглядiв