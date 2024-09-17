Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Сумы с помощью беспилотников «Шахед». Силы ПВО противодействуют атакам, последствия уточняются, местным жителям рекомендовано оставаться в укрытиях.
Сегодня ночью российские войска осуществили массированный авиационный удар по городу Сумы, используя беспилотные летательные аппараты «Шахед». Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.
Детали
Сейчас последствия атаки уточняются, а все необходимые службы работают над ликвидацией последствий удара. Силы противовоздушной обороны активно ведут борьбу с вражескими атаками, пытаясь максимально защитить мирное население.
Сумская ОВА призывает жителей быть осторожными, следить за сигналами воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до получения дальнейших указаний.
Ворог напередодні атакував Суми, поцілив у житловий квартал - МВА12 августа 2024, 09:17 • 30278 просмотров