Сегодня ночью российские войска осуществили массированный авиационный удар по городу Сумы, используя беспилотные летательные аппараты «Шахед». Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Сейчас последствия атаки уточняются, а все необходимые службы работают над ликвидацией последствий удара. Силы противовоздушной обороны активно ведут борьбу с вражескими атаками, пытаясь максимально защитить мирное население.

Сумская ОВА призывает жителей быть осторожными, следить за сигналами воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до получения дальнейших указаний.

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