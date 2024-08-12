Враг накануне атаковал Сумы, попал в жилой квартал - МВА
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Сумы повреждены два жилых дома. Один из них уже восстанавливали два года назад. На месте работает оперативный штаб, жители проинформированы о компенсациях и помощи.
Сумы накануне подверглись вражеской атаке, повреждены два жилых дома, один из которых уже восстанавливали два года назад, сообщил в понедельник начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, пишет УНН.
Детали
"Вчера враг атаковал Сумы. Было попадание в жилой квартал. Есть повреждения двух домов. Один из них уже восстанавливали два года назад от попадания неподалеку", - написал Дрозденко в Telegram.
По его словам, на месте работает оперативный штаб, благотворители.
"Жители, чье жилье пострадало, проинформированы о путях получения компенсации и помощи. [Сейчас проводится фиксация разрушений для дальнейшего восстановления окон, исследования крыши и котельной", - отметил Дрозденко.
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