Враг накануне атаковал Сумы, попал в жилой квартал - МВА

Сумы накануне подверглись вражеской атаке, повреждены два жилых дома, один из которых уже восстанавливали два года назад, сообщил в понедельник начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, пишет УНН.

Детали

"Вчера враг атаковал Сумы. Было попадание в жилой квартал. Есть повреждения двух домов. Один из них уже восстанавливали два года назад от попадания неподалеку", - написал Дрозденко в Telegram.

По его словам, на месте работает оперативный штаб, благотворители.

"Жители, чье жилье пострадало, проинформированы о путях получения компенсации и помощи. [Сейчас проводится фиксация разрушений для дальнейшего восстановления окон, исследования крыши и котельной", - отметил Дрозденко.

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