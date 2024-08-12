Сумскую область за ночь враг атаковал КАБами, дронами и из артиллерии: 59 взрывов
Киев • УНН
Ночью и утром российские войска совершили 21 обстрел приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 59 взрывов в 9 общинах, включая авиаудары, артиллерийские обстрелы и атаки дронов.
Российские войска ночью и утром совершили 21 обстрел Сумской области. Зафиксировано 59 взрывов в 9 громадах, включая авиаудары, артиллерийские обстрелы и атаки дронов, сообщили в понедельник в Сумской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 59 взрывов", - сообщили в ОВА в Telegram.
Обстрелам, как указано, подверглись Сумская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Березовская, Эсманьская громады:
- Новослободская громада: осуществлен удар FPV-дрона (1 взрыв), авиаудары КАБ (8 взрывов).
- Глуховская громада: были авиаудары КАБ (4 взрыва).
- Березовская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (19 взрывов).
- Миропольская громада: россияне нанесли авиаудары КАБ (7 взрывов).
- Сумская громада: осуществлены авиаудары КАБ (6 взрывов).
- Юнаковская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (5 взрывов).
- Эсманьская громада: враг ударил из ствольной артиллерии (2 взрыва).
- Краснопольская громада: россияне били из артиллерии (4 взрыва) и FPV-дрона (1 взрыв).
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