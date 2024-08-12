В течение 11 августа на Сумщине зафиксировано 138 взрывов. Под огнем с территории России оказались Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманская, Шалыгинская и Середино-Будская общины. Об этом сообщили в военной администрации, передает УНН.

Детали

По Сумской громаде были нанесены два авиаудара управляемыми авиабомбами. Травмирован ребенок 9 лет.

Управляемыми авиационными бомбами также обстреляли Глуховскую, Шалыгинскую и Есманьскую громады.

В Миропольской громаде осуществлены авиаудары КАБами (8 взрывов) и артобстрелы (14 взрывов).

В Белопольской громаде была атака FPV-дронов (2 взрыва) и обстрелы из минометов (22 взрыва).

По территории Краснопольской громады солдаты РФ били из артиллерии (19 взрывов), с FPV-дрона (1 взрыв).

Две мины сбросили российские войска на территорию Середино-Будской громады. Также был обстрел из ствольной артиллерии (6 взрывов).

В Новослободской громаде были минометные обстрелы (18 взрывов), обстрелы из ствольной артиллерии (10 взрывов), авиаудары авиабомбами (2 взрыва).

В Юнаковской громаде зафиксированы авиаудары (3 взрыва) и ракетный удар (1 взрыв).

По Хотинской общине войска РФ ударили из минометов (7 взрывов).

10 мин сбросили на территорию Великописаревской громады.

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