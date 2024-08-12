Киев • УНН
Российские войска нанесли 138 ударов по 12 громадам Сумской области. Использовались авиабомбы, артиллерия, минометы и дроны. В Сумской общине ранен 9-летний ребенок.
В течение 11 августа на Сумщине зафиксировано 138 взрывов. Под огнем с территории России оказались Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманская, Шалыгинская и Середино-Будская общины. Об этом сообщили в военной администрации, передает УНН.
Детали
По Сумской громаде были нанесены два авиаудара управляемыми авиабомбами. Травмирован ребенок 9 лет.
Управляемыми авиационными бомбами также обстреляли Глуховскую, Шалыгинскую и Есманьскую громады.
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