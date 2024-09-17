Трое раненых, более 60 разрушений - последствия российских атак на Донецкую область за сутки

В Донецкой области российские войска за прошедшие сутки, 16 сентября, сосредоточили огонь на 7 населенных пунктах. В результате вражеских атак ранения получили трое местных жителей, поврежден 61 гражданский объект. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

По данным правоохранителей, войска рф совершили 2 497 обстрелов по линии фронта и жилому сектору.

Поврежден 61 гражданский объект - 51 жилой дом, предприятия, админздания, учебное заведение, критическая инфраструктура.

Покровск россияне обстреляли дронами и артиллерией - ранили трех гражданских лиц, повредили два админздания.

По Курахово оккупанты ударили управляемыми авиабомбами и артиллерией - разрушениям подверглись 20 частных домов, многоквартирный дом, объект критической инфраструктуры.

На Мирноград россия сбросила две управляемые авиабомбы «ФАБ-250» с модулем УМПК - повреждены три частных дома, два предприятия.

Лиман подвергся удару бомбой «ФАБ-500» с модулем УМПК - повреждены учебное заведение, админздание, предприятие.

В результате обстрела Константиновки авиабомбой «ФАБ-250» с модулем УМПК пострадали многоквартирный и частный дома, а также котельная.

На Богоявленке российские войска сбросили три КАБа - повредили 23 частных дома.

Кроме того, поступила информация об убитом гражданском лице, которое погибло в селе в результате обстрела 15 сентября.

В Херсонской области ночью уничтожили 4 "шахеда", из-за атак рф двое погибших, среди них - ребенок