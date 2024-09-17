Трое раненых, более 60 разрушений - последствия российских атак на Донецкую область за сутки
Киев • УНН
За сутки российские войска обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области, осуществив 2497 атак. Поврежден 61 гражданский объект, включая 51 жилой дом, ранены трое местных жителей.
В Донецкой области российские войска за прошедшие сутки, 16 сентября, сосредоточили огонь на 7 населенных пунктах. В результате вражеских атак ранения получили трое местных жителей, поврежден 61 гражданский объект. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
По данным правоохранителей, войска рф совершили 2 497 обстрелов по линии фронта и жилому сектору.
Поврежден 61 гражданский объект - 51 жилой дом, предприятия, админздания, учебное заведение, критическая инфраструктура.
- Покровск россияне обстреляли дронами и артиллерией - ранили трех гражданских лиц, повредили два админздания.
- По Курахово оккупанты ударили управляемыми авиабомбами и артиллерией - разрушениям подверглись 20 частных домов, многоквартирный дом, объект критической инфраструктуры.
- На Мирноград россия сбросила две управляемые авиабомбы «ФАБ-250» с модулем УМПК - повреждены три частных дома, два предприятия.
- Лиман подвергся удару бомбой «ФАБ-500» с модулем УМПК - повреждены учебное заведение, админздание, предприятие.
- В результате обстрела Константиновки авиабомбой «ФАБ-250» с модулем УМПК пострадали многоквартирный и частный дома, а также котельная.
- На Богоявленке российские войска сбросили три КАБа - повредили 23 частных дома.
Кроме того, поступила информация об убитом гражданском лице, которое погибло в селе в результате обстрела 15 сентября.
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