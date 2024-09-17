В Донецкой области сократят подачу воды: список населенных пунктов
Киев • УНН
18 сентября в Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке сократят подачу воды из-за ремонтных работ на Донецком водопроводе. Работы начнутся в 8:00, водоснабжение возобновят после их завершения.
Завтра, 18 сентября, в четырех городах Донецкой области сократят подачу воды из-за ремонтных работ на Донецком водопроводе, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Завтра будет сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. 18 сентября в 8:00 специалисты начнут ремонтные работы на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода
Председатель ОВА заверил, что как только работы завершатся, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.
Напомним
16 сентября российские войска обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области, совершив 2497 атак. Поврежден 61 гражданский объект, включая 51 жилой дом, ранены трое местных жителей.