В Донецкой области завершили ремонт водопровода: водоснабжение восстановят в течение нескольких дней

В среду, 18 сентября, в Донецкой области завершили ремонтные работы на Втором Донецком водопроводе. В течение следующих дней полностью восстановят водоснабжение. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Как заявил Филашкин, Специалисты уже начали заполнять водопровод.

Сварочные работы на Втором Донецком водопроводе завершены. Восстановление водоснабжения в полном объеме ожидаем в течение трех дней - заявил председатель ОВА.

Напомним,

Ранее УНН писал, что 18 сентября, в четырех городах Донецкой области сократят подачу воды из-за ремонтных работ на Донецком водопроводе.