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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вблизи Курахово идут бои, сказать, что войска рф взяли город полностью, нельзя - ОСГВ "Хортица"

Вблизи Курахово идут бои, сказать, что войска рф взяли город полностью, нельзя - ОСГВ "Хортица"

Киев  •  УНН

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Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в пределах города Курахово Донецкой области, поэтому говорить, что оккупационные войска рф полностью взяли город, нельзя, заявил представитель ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов.

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в пределах города Курахово Донецкой области, поэтому говорить, что оккупационные войска рф полностью взяли город, нельзя. Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспільне", передает УНН

Детали

"По моей информации, там в районе Курахово идут бои. В том числе, украинские позиции держатся на ТЭС, входящей в город Курахово, поэтому говорить о том, что российские войска взяли город полностью, мы сейчас не можем. Хотя, конечно, там большая часть города просто снесена в щебень. Это надо признать", - сказал Трегубов.

Он отметил, что "поскольку украинские войска еще сохраняют позиции в черте города, о каком-то оставлении мы говорить не можем".

"Ситуация сложная, не будем говорить, что там все легко, но я бы не стал подтверждать российские версии, где это было бы необъективно", - добавил Трегубов.

Дополнение

OSINT-проект DeepState сообщал, что российская армия по состоянию на ночь субботы, 11 января, оккупировала город Курахово Покровского района Донецкой области.

Генеральный штаб ВСУ сегодня, 11 января, сообщал, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 213 боевых столкновений. Агрессор наносил авиаудары. Горячее всего было на Краматорском, Покровском, Новопавловском направлениях.

В то же время, если 10 января в сводке Генштаба фигурировало Кураховское направление, то 11 января города Курахово, Дачное, Ясиново и Янтарное отнесли к Покровскому направлению, а о Кураховском направлении не упоминается.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kurakhoveКурахово
ukrainaУкраина
donetskДонецк

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