213 бойових зіткнень на фронті: де найгарячіше та які втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень. Агресор завдавав авіаударів. Найгарячіше було на Краматорському, Покровському, Новопавлівському напрямках. Про це повідомляє Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні, пише УНН.

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Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 17 авіаударів, скинувши 39 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, зокрема 218 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1942 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Велика Новосілка, Бурлацьке Донецької області; П'ятихатки, Веселянка, Приморське, Степногірськ, Малокатеринівка, Новояковлівка Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два склади з боєприпасами, десять районів зосередження особового складу, дві станції радіоелектронної боротьби російських загарбників

За напрямками ситуація така:

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 39 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Греківка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне.

На Сіверському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка противник двічі атакував позиції наших військ, успіху не мав.

На Краматорському напрямку зафіксовано 32 боєзіткнення в районах Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Новополтавка, Тарасівка, Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Андріївка, Курахове, Дачне, Петропавлівка, Ясинове та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Зеленівки, Розливу, Роздольного, Великої Новосілки та Нескучного.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з минулої доби бойових зіткнень не відбулось.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 29 атак російських загарбників. Противник здійснив 386 артилерійських обстрілів, з них 14 - із реактивних систем залпового вогню