213 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и какие потери оккупантов
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте зафиксировано 213 боевых столкновений, больше всего на Краматорском, Покровском и Новопавловском направлениях. Враг потерял 1570 военных, 10 танков и другую технику.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 213 боевых столкновений. Агрессор наносил авиаудары. Горячее всего было на Краматорском, Покровском, Новопавловском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке, пишет УНН.
Детали
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 17 авиаударов, сбросив 39 КАБ. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, в том числе 218 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1942 дрона-камикадзе.
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 213 боевых столкновений
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Бурлацкое Донецкой области; Пятихатки, Веселянка, Приморское, Степногорск, Малокатериновка, Новояковлевка Запорожской области.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, два средства противовоздушной обороны, два склада с боеприпасами, десять районов сосредоточения личного состава, две станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков
По направлениям ситуация следующая:
На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.
На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 39 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное.
На Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка противник дважды атаковал позиции наших войск, успеха не имел.
На Краматорском направлении зафиксировано 32 боестолкновения в районах Белой Горы, Предтечино, Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новополтавка, Тарасовка, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Нововасильевка, Новоандреевка, Новоеелизаветовка, Андреевка, Курахово, Дачное, Петропавловка, Ясиново и Янтарное.
На Новопавловском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Большой Новоселки и Нескучного.
На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 29 атак российских захватчиков. Противник совершил 386 артиллерийских обстрелов, из них 14 - из реактивных систем залпового огня
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1570 человек. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 18 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 74 БпЛА оперативно-тактического уровня, 61 автомобиль и 3 единицы специальной техники.
Напомним
За минувшие сутки российская армия потеряла 1570 военных, 10 танков и 28 артиллерийских систем. Общие потери рф с начала войны достигли 806 500 военных и тысячи единиц различной техники.