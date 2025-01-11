213 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и какие потери оккупантов

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 213 боевых столкновений. Агрессор наносил авиаудары. Горячее всего было на Краматорском, Покровском, Новопавловском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке, пишет УНН.

Детали

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 17 авиаударов, сбросив 39 КАБ. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, в том числе 218 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1942 дрона-камикадзе.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 213 боевых столкновений - отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Бурлацкое Донецкой области; Пятихатки, Веселянка, Приморское, Степногорск, Малокатериновка, Новояковлевка Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, два средства противовоздушной обороны, два склада с боеприпасами, десять районов сосредоточения личного состава, две станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков - говорится в отчете.

По направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 39 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное.

На Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка противник дважды атаковал позиции наших войск, успеха не имел.

На Краматорском направлении зафиксировано 32 боестолкновения в районах Белой Горы, Предтечино, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новополтавка, Тарасовка, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Нововасильевка, Новоандреевка, Новоеелизаветовка, Андреевка, Курахово, Дачное, Петропавловка, Ясиново и Янтарное.

На Новопавловском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Большой Новоселки и Нескучного.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 29 атак российских захватчиков. Противник совершил 386 артиллерийских обстрелов, из них 14 - из реактивных систем залпового огня - информирует Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1570 человек. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 18 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 74 БпЛА оперативно-тактического уровня, 61 автомобиль и 3 единицы специальной техники.

Напомним

За минувшие сутки российская армия потеряла 1570 военных, 10 танков и 28 артиллерийских систем. Общие потери рф с начала войны достигли 806 500 военных и тысячи единиц различной техники.