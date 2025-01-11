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Поблизу Курахового йдуть бої, сказати, що війська рф взяли місто повністю, не можна - ОСУВ "Хортиця"

Київ • УНН

 • 37115 перегляди

Сили оборони України продовжують утримувати позиції в межах міста Курахове на Донеччині, тому казати, що окупаційні війська рф повністю взяли місто, не можна, заявив речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов.

Сили оборони України продовжують утримувати позиції в межах міста Курахове на Донеччині, тому казати, що окупаційні війська рф повністю взяли місто, не можна. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "Суспільного", передає УНН

Деталі

"За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. У тому числі, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати", - сказав Трегубов.

Він зазначив, що "оскільки українські війська ще зберігають позиції в межі міста, про якесь залишення ми говорити не можемо".

"Ситуація складна, не будемо казати, що там все легко, але я би не став підтверджувати російські версії, де це було б необ’єктивно", - додав Трегубов.

Доповнення

OSINT-проєкт DeepState повідомляв, що російська армія станом на ніч суботи, 11 січня, окупувала місто Курахове Покровського району Донецької області.

Генеральний штаб ЗСУ сьогодні, 11 січня, повідомляв, що протягом минулої доби на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень. Агресор завдавав авіаударів. Найгарячіше було на Краматорському, Покровському, Новопавлівському напрямках.

Водночас, якщо 10 січня у зведенні Генштабу фігурував Курахівський напрямок, то 11 січня міста Курахове, Дачне, Ясинове та Янтарне віднесли до Покровського напрямку, а про Курахівський напрямок не згадується.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
kurakhoveКурахове
ukrainaУкраїна
donetskДонецьк

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