російські війська окупували Курахове - DeepState
Київ • УНН
російські війська окупували місто Курахове у Покровському районі Донецької області. Також ворог просунувся в районі Андріївки, Солоного та Новосілки.
російська армія станом на ніч суботи, 11 січня, окупувала місто Курахове Покровського району Донецької області. Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState, передає УНН.
ворог окупував Курахове
За даними аналітиків проєкту, ворожа армія також просунулася біля Андріївки, Солоного та Новосілки Донецької області.