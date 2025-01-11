російські війська окупували Курахове - DeepState

російська армія станом на ніч суботи, 11 січня, окупувала місто Курахове Покровського району Донецької області. Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState, передає УНН.

ворог окупував Курахове - повідомили в 01:24 в DeepState.

За даними аналітиків проєкту, ворожа армія також просунулася біля Андріївки, Солоного та Новосілки Донецької області.