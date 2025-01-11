российские войска оккупировали Курахово - DeepState

российская армия по состоянию на ночь субботы, 11 января, оккупировала город Курахово Покровского района Донецкой области. Об этом пишет информационный OSINT-проект DeepState, передает УНН.

враг оккупировал Курахово - сообщили в 01:24 в DeepState.

По данным аналитиков проекта, также вражеская армия продвинулась возле Андреевки, Соленого и Новоселки Донецкой области.