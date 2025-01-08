Оккупанты уменьшили применение бронетехники на Кураховском направлении: почему

российские оккупанты уменьшили применение бронетехники на Кураховском направлении, переходя на тактику малых штурмовых групп. Однако угроза от дронов, в частности тех, что работают на оптоволокне, осталась актуальной. Об этом рассказал в эфире телемарафона Орест Дрималовский, представитель пресс-службы 79 десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ, передает УНН.

Дрималовский рассказал, что оккупанты действительно уменьшили применение бронированной техники, танков на Кураховском направлении за последние недели. Это если сравнивать с периодом в конце ноября - начале декабря, когда оккупанты атаковали целыми колоннами по 10, а то и по 15 единиц техники.

«Сейчас фактически атакуют малые штурмовые группы, оккупанты лезут силами пехоты. Это связано с различными причинами. Первая - очевидно оккупанты понесли большие потери за предыдущие месяцы. Только за бои в декабре бывали такие штурмы, когда оккупанты ехали десятками единиц техники и теряли фактически весь свой арсенал, все машины сжигались нашими FPV-дронами, нашими операторами, нашими противотанкистами, и соответственно эти потери заставили оккупантов пересмотреть свою тактику», - сказал Дрималовский.

Второй причиной он назвал ухудшение погодных условий.

«Техника имеет меньшую проходимость, ей труднее передвигаться по полям, танки, БМП, БТР, они вязнут, застревают. Это очень удобные цели для наших операторов FPV, для «Мавиков» со сбросами, которые просто сжигают их еще на большом расстоянии до наших передовых позиций, поэтому очевидно оккупанты перешли на тактику малых штурмовых групп, но это не значит, что интенсивность штурмовых действий врага какая-то меньше. Оккупанты лезут пехотой - это тоже большой вызов. Их трудно обнаруживать с помощью даже аэроразведки, дронов, потому что они пытаются передвигаться скрытно от дома к дому, от лесополосы к лесополосе, но мы их обнаруживаем, наши воины их обнаруживают и пытаются уничтожать еще на подступах к нашим позициям», - добавил представитель пресс-службы 79 десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ.

Применение дронов на оптоволокне

«Наши воины встречались с такими дронами, пока это еще не является системной работой российских операторов дронов, это еще единичные случаи применения дронов с оптоволоконным кабелем, но они есть и это большая угроза. Действительно, оккупанты пытаются модернизировать свои дроны, пытаются избежать действия наших средств радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронного подавления, соответственно ищут какое-то решение, и таким решением являются собственно такие дроны», - сказал Дрималовский.

Отметим, что эти беспилотники управляются через световой сигнал, который передается по оптоволокну от пульта к дрону. Такая система позволяет дрону избегать воздействия РЭБ, поскольку РЭБ не эффективны против оптоволоконной связи. Сигнал преобразуется в свет, который передается по кабелю и снова преобразуется в электрический сигнал на приемнике. Прервать связь можно только повредив кабель. Конечно, такие дроны имеют немало минусов.

«Они более медленные, менее маневренные, их легче сбить из стрелкового оружия. Даже если мы не можем подавить их средствами РЭБ, то наши воины часто применяют стрелковое оружие, условно даже дробовики. Они летят медленнее и попасть в них несколько легче, но это действительно большая угроза. Также работают наши инженеры, ищут решения, как максимально уменьшить эту угрозу, ищут решения противодействия. Пока не могу вам сказать, применяем ли мы такие дроны, но действительно наши воины ежедневно работают над тем, чтобы наш ответ был асимметричным», - подытожил Дрималовский.

Напомним,

Ситуация в Курахово довольно тяжелая, ВСУ держатся на западной окраине.