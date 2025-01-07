Ситуація в Кураховому доволі важка, ЗСУ тримаються на західній околиці - Трегубов

У Кураховому на Донеччині ситуація справді доволі важка, тому що значна частина міста знищена. Українські військові тримаються на його західній околиці. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Наразі ситуація в Кураховому справді доволі важка, тому що значна частина міста знищена. Українські війська тримаються на західній частині міста, на його західній околиці. У тому числі тримають електростанцію, що знаходиться в місті", - сказав Трегубов.

Доповнення

Окупанти продовжують штурмувати міську забудову Курахового.

6 січня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявляв, що в Курахове на Донеччині триває оборона міста, бої точаться в західній частині, але українські підрозділи досі перебувають в місті.