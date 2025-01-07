Ситуация в Курахово довольно тяжелая, ВСУ держатся на западной окраине - Трегубов

В Курахово Донецкой области ситуация действительно довольно тяжелая, потому что значительная часть города уничтожена. Украинские военные держатся на его западной окраине. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

«Сейчас ситуация в Курахово действительно довольно тяжелая, потому что значительная часть города уничтожена. Украинские войска держатся на западной части города, на его западной окраине. В том числе держат электростанцию, которая находится в городе», - сказал Трегубов.

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Оккупанты продолжают штурмовать городскую застройку Курахово.

6 января спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов заявлял, что в Курахово Донецкой области продолжается оборона города, бои идут в западной части, но украинские подразделения до сих пор находятся в городе.