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Окупанти продовжують штурмувати міську забудову Курахового: що відомо

Київ • УНН

 • 28958 перегляди

російські війська проводять активні штурмові дії в міській забудові Курахового та атакують на Краматорському і Покровському напрямках. Противник намагається реалізувати чисельну перевагу, але зазнає втрат від українських сил.

На Курахівському напрямку Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ. Ворог активно проводив штурмові дії в міській забудові Курахового.  Про це УНН повідомляє з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Противник активно проводив штурмові дії в міській забудові Курахового та в напрямку Дачного і Янтарного. Тривають заходи з локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки

- йдеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця". 

Також, як повідомляється, на Краматорському напрямку противник атакував позиції Сил оборони в Часовому Яру та в напрямку Ступочок і Білої Гори, а на Торецькому напрямку - штурмував укріплення українських військ в Торецьку. Для переміщення особового складу з метою проведення наступу в напрямку Щербинівки окупанти задіяли чотири баггі, автомобіль та мотоцикли. Втім колону завчасно виявили наші захисники і по ній було нанесене вогневе ураження.

На Покровському напрямку ворог атакував позиції Сил оборони в районах Тарасівки, Єлизаветівки, Лисівки, Зеленого, Піщаного, Шевченка та Слов’янки.  "Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - повідомили в ОСУВ "Хортиця". 

На Времівському напрямку противник проводив наступальні дії в районі Зеленівки, Костянтинополя та в напрямку Времівки: успіху не мав. Як вказали в ОСУВ "Хортиця", ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.

Доповнення

За даними Генштабу, на Курахівському напрямку Сили оборони 6 січня відбили 26 атак на позиції наших військ поблизу Слов’янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

6 січня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявляв, що заяви росії про повний контроль над містом не відповідають дійсності.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
toretskТорецьк
kurakhoveКурахове
kramatorskКраматорськ

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