Окупанти продовжують штурмувати міську забудову Курахового: що відомо

На Курахівському напрямку Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ. Ворог активно проводив штурмові дії в міській забудові Курахового. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Противник активно проводив штурмові дії в міській забудові Курахового та в напрямку Дачного і Янтарного. Тривають заходи з локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки - йдеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця".

Також, як повідомляється, на Краматорському напрямку противник атакував позиції Сил оборони в Часовому Яру та в напрямку Ступочок і Білої Гори, а на Торецькому напрямку - штурмував укріплення українських військ в Торецьку. Для переміщення особового складу з метою проведення наступу в напрямку Щербинівки окупанти задіяли чотири баггі, автомобіль та мотоцикли. Втім колону завчасно виявили наші захисники і по ній було нанесене вогневе ураження.

На Покровському напрямку ворог атакував позиції Сил оборони в районах Тарасівки, Єлизаветівки, Лисівки, Зеленого, Піщаного, Шевченка та Слов’янки. "Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На Времівському напрямку противник проводив наступальні дії в районі Зеленівки, Костянтинополя та в напрямку Времівки: успіху не мав. Як вказали в ОСУВ "Хортиця", ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.

Доповнення

За даними Генштабу, на Курахівському напрямку Сили оборони 6 січня відбили 26 атак на позиції наших військ поблизу Слов’янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

6 січня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявляв, що заяви росії про повний контроль над містом не відповідають дійсності.