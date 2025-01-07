Оккупанты продолжают штурмовать городскую застройку Курахово: что известно

На Кураховском направлении Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление. Враг активно проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово. Об этом УНН сообщает с ссылкой на ОСУВ «Хортица».

Противник активно проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово и в направлении Дачного и Янтарного. Продолжаются мероприятия по локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки - говорится в сообщении ОСУВ «Хортица».

Также, как сообщается, на Краматорском направлениипротивник атаковал позиции Сил обороны в Часовом Яру и в направлении Ступочек и Белой Горы, а на Торецком направлении - штурмовал укрепления украинских войск в Торецке. Для перемещения личного состава с целью проведения наступления в направлении Щербиновки оккупанты задействовали четыре багги, автомобиль и мотоциклы. Впрочем колонну заблаговременно обнаружили наши защитники и по ней было нанесено огневое поражение.

На Покровском направлении враг атаковал позиции Сил обороны в районах Тарасовки, Елизаветовки, Лисовки, Зеленого, Песчаного, Шевченко и Славянки. «Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения», - сообщили в ОСУВ „Хортица“.

На Времовском направлении противник проводил наступательные действия в районе Зеленовки, Константинополя и в направлении Времовки: успеха не имел. Как указали в ОСУВ «Хортица», враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

Дополнение

По данным Генштаба, на Кураховском направлении Силы обороны 6 января отбили 26 атак на позиции наших войск вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

6 января спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов заявлял, что заявления россии о полном контроле над городом не соответствуют действительности.