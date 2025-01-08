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Окупанти зменшили застосування бронетехніки на Курахівському напрямку: чому

Окупанти зменшили застосування бронетехніки на Курахівському напрямку: чому

Київ • УНН

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російські війська перейшли від використання бронетехніки до тактики малих штурмових груп на Курахівському напрямку. Ворог також почав застосовувати дрони на оптоволокні, які стійкі до засобів РЕБ.

російські окупанти зменшили застосування бронетехніки на Курахівському напрямку, переходячи на тактику малих штурмових груп. Однак загроза від дронів, зокрема тих, що працюють на оптоволокні, залишилась актуальною. Про це розповів в ефірі телемарафону Орест Дрималовський, представник пресслужби 79 десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ, передає УНН.

Дрималовський розповів, що окупанти дійсно зменшили застосування броньованої техніки, танків на Курахівському напрямку за останні тижні. Це якщо порівнювати з періодом наприкінці листопада — на початку грудня, коли окупанти атакували цілими колонами по 10, а то й по 15 одиниць техніки.

"Зараз фактично атакують малі штурмові групи, окупанти лізуть силами піхоти. Це пов'язано з різними причинами. Перша — вочевидь окупанти зазнали великих втрат за попередні місяці. Лише за бої в грудні бували такі штурми, коли окупанти їхали десятками одиниць техніки і втрачали фактично весь свій арсенал, всі машини спалювалися нашими FPV-дронами, нашими операторами, нашими протитанкістами, і відповідно ці втрати змусили окупантів переглянути свою тактику", - сказав Дрималовський.

Другою причиною він назвав погіршення погодних умов.

"Техніка має меншу прохідність, їй важче пересуватися полями, танки, БМП, БТР, вони грузнуть, застрягають. Це дуже зручні цілі для наших операторів FPV, для "Мавіків" зі скидами, які просто спалюють їх ще на великій відстані до наших передових позицій, тому вочевидь окупанти перейшли на тактику малих штурмових груп, але це не означає, що інтенсивність штурмових дій ворога якась менша. Окупанти лізуть піхотою — це теж великий виклик. Їх важко виявляти за допомогою навіть аеророзвідки, дронів, тому що вони намагаються пересуватися приховано від хати до хати, від лісосмуги до лісосмуги, але ми їх виявляємо, наші воїни їх виявляють і намагаються знищувати ще на підступах до наших позицій", - додав представник пресслужби 79 десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ.

Застосування дронів на оптоволокні

"Наші воїни зустрічалися з такими дронами, наразі це ще не є системною роботою російських операторів дронів, це ще поодинокі випадки застосування дронів з оптоволоконним кабелем, але вони є і це велика загроза. Дійсно, окупанти намагаються модернізувати свої дрони, намагаються уникнути дії наших засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронного подавлення, відповідно шукають якесь рішення, і таким рішенням є власне такі дрони", - сказав Дрималовський.

Зазначимо, що ці безпілотники керуються через світловий сигнал, який передається по оптоволокну від пульта до дрону. Така система дозволяє дрону уникати впливу РЕБ, оскільки РЕБ не ефективні проти оптоволоконного зв'язку. Сигнал перетворюється на світло, яке передається по кабелю і знову перетворюється на електричний сигнал на приймачі. Перервати зв'язок можна лише пошкодивши кабель. Звісно, такі дрони мають чимало мінусів.

"Вони більш повільні, менш маневрані, їх легше збити зі стрілецької зброї. Навіть якщо ми не можемо подавити їх засобами РЕБ, то наші воїни часто застосовують стрілецьку зброю, умовно навіть дробовики. Вони летять повільніше і влучити у них дещо легше, але це дійсно велика загроза. Також працюють наші інженери, шукають рішення, як максимально зменшити цю загрозу, шукають рішення протидії. Наразі не можу вам сказати, чи застосовуємо ми такі дрони, але дійсно наші воїни щодня працюють над тим, щоб наша відповідь була асиметричною", - підсумував Дрималовський.

Нагадаємо

Ситуація в Кураховому доволі важка, ЗСУ тримаються на західній околиці.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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