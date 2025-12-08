$42.060.13
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 3146 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 6396 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 8346 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 14469 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 10231 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 11170 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 11696 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 10012 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 23489 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 23489 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 50708 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 61053 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 61941 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 76024 перегляди
Підрив дамби біля Привілля на Донеччині: у ЗСУ спростували причетність і звинуватили росіян в ударі

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ спростували причетність до підриву дамби в районі Привілля на Донеччині. Вони заявили, що відео було оприлюднене на російському Telegram-каналі, а дамбу зруйнувала авіаційна бомба росіян 27 листопада.

Підрив дамби біля Привілля на Донеччині: у ЗСУ спростували причетність і звинуватили росіян в ударі

Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Костянтина Острозького спростували інформацію про причетність до підриву дамби в районі населеного пункті Привілля на Донеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр бригади.

Деталі

У неділю, 7 грудня, у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Сили оборони України підірвали дамбу на річці Васюківка в районі Привілля з метою зупинити просування російських окупаційних військ на Донеччині.

Також з’явилось відповідне відео. Згодом у 30 ОМБр заявили, що дане відео було оприлюднене у російському Telegram-каналі, що не має жодного стосунку до української бригади.

Крім того, у 30 ОМБр заявили, що росіяни ще 27 листопада поточного року атакували переправу авіаційною бомбою - це призвело до руйнування дамби.

Знищення критично важливої інфраструктури та логістичних шляхів - це черговий злочинний метод противника, спрямований на погіршення гуманітарної ситуації в регіоні

- зазначили в бригаді.

Бійці підрозділу закликали громадян критично ставитися до інформації, що поширюється в мережі, та ретельно перевіряти джерела.

Нагадаємо

У неділю, 7 грудня, російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища, що на Харківщині. Рух по дорожньому полотну греблі припинено.

У 16-ому Армійському корпусі ЗСУ зазначили, що підрив цієї дамби не матиме критичного впливу на лінію фронту.

Євген Устименко

Війна в Україні
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Донецька область
Харківська область
Збройні сили України