Підрив дамби біля Привілля на Донеччині: у ЗСУ спростували причетність і звинуватили росіян в ударі
Київ • УНН
Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ спростували причетність до підриву дамби в районі Привілля на Донеччині. Вони заявили, що відео було оприлюднене на російському Telegram-каналі, а дамбу зруйнувала авіаційна бомба росіян 27 листопада.
Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Костянтина Острозького спростували інформацію про причетність до підриву дамби в районі населеного пункті Привілля на Донеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр бригади.
Деталі
У неділю, 7 грудня, у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Сили оборони України підірвали дамбу на річці Васюківка в районі Привілля з метою зупинити просування російських окупаційних військ на Донеччині.
Також з’явилось відповідне відео. Згодом у 30 ОМБр заявили, що дане відео було оприлюднене у російському Telegram-каналі, що не має жодного стосунку до української бригади.
Крім того, у 30 ОМБр заявили, що росіяни ще 27 листопада поточного року атакували переправу авіаційною бомбою - це призвело до руйнування дамби.
Знищення критично важливої інфраструктури та логістичних шляхів - це черговий злочинний метод противника, спрямований на погіршення гуманітарної ситуації в регіоні
Бійці підрозділу закликали громадян критично ставитися до інформації, що поширюється в мережі, та ретельно перевіряти джерела.
Нагадаємо
У неділю, 7 грудня, російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища, що на Харківщині. Рух по дорожньому полотну греблі припинено.
У 16-ому Армійському корпусі ЗСУ зазначили, що підрив цієї дамби не матиме критичного впливу на лінію фронту.