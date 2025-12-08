Подрыв дамбы возле Приволья в Донецкой области: в ВСУ опровергли причастность и обвинили россиян в ударе

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского опровергли информацию о причастности к подрыву дамбы в районе населенного пункта Приволье в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр бригады.

Детали

В воскресенье, 7 декабря, в СМИ появилась информация о том, что Силы обороны Украины взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья с целью остановить продвижение российских оккупационных войск в Донецкой области.

Также появилось соответствующее видео. Впоследствии в 30 ОМБр заявили, что данное видео было обнародовано в российском Telegram-канале, не имеющем никакого отношения к украинской бригаде.

Кроме того, в 30 ОМБр заявили, что россияне еще 27 ноября текущего года атаковали переправу авиационной бомбой - это привело к разрушению дамбы.

Уничтожение критически важной инфраструктуры и логистических путей - это очередной преступный метод противника, направленный на ухудшение гуманитарной ситуации в регионе - отметили в бригаде.

Бойцы подразделения призвали граждан критически относиться к информации, распространяемой в сети, и тщательно проверять источники.

Напомним

В воскресенье, 7 декабря, российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища, что на Харьковщине. Движение по дорожному полотну плотины прекращено.

В 16-м Армейском корпусе ВСУ отметили, что подрыв этой дамбы не будет иметь критического влияния на линию фронта.