Подрыв дамбы возле Приволья в Донецкой области: в ВСУ опровергли причастность и обвинили россиян в ударе
Киев • УНН
Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ опровергли причастность к подрыву дамбы в районе Приволья в Донецкой области. Они заявили, что видео было обнародовано на российском Telegram-канале, а дамбу разрушила авиационная бомба россиян 27 ноября.
Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского опровергли информацию о причастности к подрыву дамбы в районе населенного пункта Приволье в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр бригады.
Детали
В воскресенье, 7 декабря, в СМИ появилась информация о том, что Силы обороны Украины взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья с целью остановить продвижение российских оккупационных войск в Донецкой области.
Также появилось соответствующее видео. Впоследствии в 30 ОМБр заявили, что данное видео было обнародовано в российском Telegram-канале, не имеющем никакого отношения к украинской бригаде.
Кроме того, в 30 ОМБр заявили, что россияне еще 27 ноября текущего года атаковали переправу авиационной бомбой - это привело к разрушению дамбы.
Уничтожение критически важной инфраструктуры и логистических путей - это очередной преступный метод противника, направленный на ухудшение гуманитарной ситуации в регионе
Бойцы подразделения призвали граждан критически относиться к информации, распространяемой в сети, и тщательно проверять источники.
Напомним
В воскресенье, 7 декабря, российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища, что на Харьковщине. Движение по дорожному полотну плотины прекращено.
В 16-м Армейском корпусе ВСУ отметили, что подрыв этой дамбы не будет иметь критического влияния на линию фронта.