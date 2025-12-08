$42.060.13
49.000.23
ukenru
13:22 • 892 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 3188 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 6434 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 8380 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 14484 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 10237 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 11174 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 11696 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 10012 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 23496 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Подрыв дамбы возле Приволья в Донецкой области: в ВСУ опровергли причастность и обвинили россиян в ударе

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ опровергли причастность к подрыву дамбы в районе Приволья в Донецкой области. Они заявили, что видео было обнародовано на российском Telegram-канале, а дамбу разрушила авиационная бомба россиян 27 ноября.

Подрыв дамбы возле Приволья в Донецкой области: в ВСУ опровергли причастность и обвинили россиян в ударе

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского опровергли информацию о причастности к подрыву дамбы в районе населенного пункта Приволье в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр бригады.

Детали

В воскресенье, 7 декабря, в СМИ появилась информация о том, что Силы обороны Украины взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья с целью остановить продвижение российских оккупационных войск в Донецкой области.

Также появилось соответствующее видео. Впоследствии в 30 ОМБр заявили, что данное видео было обнародовано в российском Telegram-канале, не имеющем никакого отношения к украинской бригаде.

Кроме того, в 30 ОМБр заявили, что россияне еще 27 ноября текущего года атаковали переправу авиационной бомбой - это привело к разрушению дамбы.

Уничтожение критически важной инфраструктуры и логистических путей - это очередной преступный метод противника, направленный на ухудшение гуманитарной ситуации в регионе

- отметили в бригаде.

Бойцы подразделения призвали граждан критически относиться к информации, распространяемой в сети, и тщательно проверять источники.

Напомним

В воскресенье, 7 декабря, российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища, что на Харьковщине. Движение по дорожному полотну плотины прекращено.

В 16-м Армейском корпусе ВСУ отметили, что подрыв этой дамбы не будет иметь критического влияния на линию фронта.

Евгений Устименко

Война в Украине
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Донецкая область
Харьковская область
Вооруженные силы Украины