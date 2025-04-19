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ВСУ продвинулись возле Торецка, враг имел успехи на четырех направлениях фронта: карты ISW

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Украинские войска продвинулись возле Торецка, в то время как российские оккупанты имеют успехи на нескольких направлениях. По данным ISW, продвижение россиян зафиксировано под Купянском, Лиманом, Курахово и в Курской области.

ВСУ продвинулись возле Торецка, враг имел успехи на четырех направлениях фронта: карты ISW

Украинские защитники недавно продвинулись под Торецком. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов возле Купянска, Лимана, Курахово и в Курской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в россии

В Курской области фиксируется продвижение со стороны войск рф. Геолокационные кадры, опубликованные 17 апреля, показывают, что россияне продвинулись на северную окраину н.п. Горналь (юго-западнее Суджи).

17 и 18 апреля продолжались бои под н.п. Горналь и Алешня. 17 апреля российский "военкор" рассказывал, что данные населенные пункты являются спорными "серыми зонами".

18 апреля продолжались бои на северо-западе Белгородской области, но войска рф не смогли там продвинуться.

российские блогеры утверждали, что Силы обороны Украины атаковали вблизи Поповки и Демидовки.

"Северная ось"

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях в приграничной зоне Сумской области 18 апреля.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

18 апреля российские оккупанты провели ограниченные наступательные операции на севере Харьковской области возле Волчанска, но не продвинулись.

Операция РФ №2 - Луганская область

российские захватчики недавно продвинулись на Купянском направлении. Как показывают опубликованные 17 и 18 апреля геолокационные кадры, войска рф продвинулись вблизи трассы Р-79 Купянск - Двуречная юго-западнее Западного и до восточной окраины Малой Шапковки.

17 и 18 апреля российские оккупанты атаковали в районе Кондрашовки, Синьковки, Каменки и Петропавловки.

18 апреля войска рф продолжали наступать на направлении Боровой, но продвинуться не смогли. 17 и 18 апреля российские захватчики наступали в направлении Боровой, возле Загрызово, Надежды, Нововодяного и Новосергиевки.

Украинская бригада, действовавшая на направлении Боровой, сообщила 18 апреля, что она отбила российскую механизированную атаку размером примерно с уменьшенный взвод в составе не менее 2 бронированных машин, 3 багги и неустановленного количества гражданской техники в неопределенной части Харьковской области (вероятно, речь идет о направлении Боровой).

российские оккупанты недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 17 апреля, показывают, что войска рф продвинулись в центре Нового (северо-восточнее Лимана).

Войска рф атаковали вблизи Новомихайловки, Нового, Редкодуба и Ямполовки, вблизи Торского и в районе Серебрянского леса 17 и 18 апреля.

18 апреля в Луганской областной военной администрации заявили, что российские захватчики значительно увеличили темпы артиллерийского обстрела линии фронта на Лиманском направлении.

Операция рф №3 - Донецкая область

18 апреля российские оккупанты продолжили наступать на Северском направлении, но не продвинулись. 17 и 18 апреля войска рф атаковали возле Белогоровки и с позиций возле Верхнекаменского. российский "военкор" рассказывал, что ВСУ контратаковали возле Белогоровки.

Войска рф 18 апреля продолжали наземные наступательные операции в направлении Часового Яра, но продвинуться не смогли. 17 и 18 апреля российские захватчики атаковали в районе самого Часового Яра, в районе Курдюмовки, Озаряновки, Белой Горы и в направлении Ступочек.

Силы обороны Украины продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 18 апреля, показывают, что ВСУ продвинулись северо-западнее Дружбы (северо-восточнее Торецка).

17 и 18 апреля войска рф атаковали в районе самого Торецка, в районе Дачного и Дылеевки, Дружбы и Крымского, Сухой Балки и Александрополя.

В Минобороны рф 18 апреля заявили, что российские войска якобы захватили Валентиновку (юго-западнее Торецка), но в ISW считают, что путинские силы оккупировали этот населенный пункт еще по состоянию на 14 апреля.

Войска рф 18 апреля продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но не продвинулись. российские захватчики атаковали возле Тарасовки, Елизаветовки, Старой Николаевки, Миролюбовки, Водяного Второго, Новоторецкого, Малиновки, Мирного, Променя, Лисовки, Шевченко, Песчаного, Котлиного, Новоалександровки и Удачного 17 и 18 апреля.

российские "военкоры" утверждали, что Силы обороны Украины контратаковали возле Лисовки, Удачного и Зеленого (южнее Покровска).

российский блогер рассказывал, что ситуация на Покровском направлении нестабильна из-за частых контратак со стороны ВСУ.

18 апреля войска рф продолжали наступать на Новопавловском направлении, но продвинуться не смогли.

российский "военкор" утверждал, что Силы обороны Украины вошли в Успеновку (северо-восточнее Новопавловки), однако в ISW не видели подтверждений.

17 и 18 апреля войска рф атаковали в районе Успеновки, Новосергиевки, Преображенки и Богдановки.

российские оккупанты недавно продвинулись на Кураховском направлении. Как показывают геолокационные кадры, опубликованные 18 апреля, войска РФ продвинулись в центре Константинополя (западнее Курахово).

17 и 18 апреля российские захватчики атаковали в районе Константинополя, Андреевки, Богатыря и Разлива. российские блогеры утверждали, что ВСУ периодически контратакуют вблизи Богатыря.

Российские захватчики 18 апреля продолжали наступательные действия на направлении Великой Новоселки, но не продвинулись. Войска рф атаковали возле Отрадного, Вольного Поля, Комара, Веселого, Федоровки, Шевченко и Привольного 17 и 18 апреля.

российские "военкоры" утверждали, что Силы обороны Украины контратаковали вблизи Комаров, Отрадного, Веселого и Шевченко.

"Южная ось"

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземной активности войск на направлении Гуляйполя 18 апреля.

18 апреля российские оккупанты продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но продвинуться не смогли. Войска рф атаковали возле Щербаков и Малой Токмачки 17 и 18 апреля.

В отчете ISW указывается, что ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземных действиях на Днепровском направлении 18 апреля.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 18 апреля сообщали, что с начала суток на фронте произошло 124 боевых столкновения. Наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском направлении, где враг совершил 46 атак за день.

Карты DeepState: ВСУ отбросили врага в Удачном, оккупанты продвинулись на Донетчине18.04.25, 23:03 • 1960 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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