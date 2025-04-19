Карты DeepState: ВСУ отбросили врага в Удачном, оккупанты продвинулись на Донетчине
Киев • УНН
Аналитики DeepState по состоянию на вечер 18 апреля зафиксировали изменения на фронте. Силы обороны отбросили врага в Удачном, однако оккупанты продвинулись в Сухой Балке и возле Нового на Донетчине.
Силы обороны Украины отбросили врага в Удачном (центр Удачненской громады Покровского района Донецкой области). Вместо этого оккупанты продвинулись в Сухой Балке и возле Нового Донецкой области. Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, передает УНН.
Детали
В пятницу, 18 апреля в 22:57 проект DeepState обнародовал информацию о ситуации на российско-украинском фронте. Аналитики отметили, что украинская армия имеет успехи в Донецкой области. В то же время армия рф продвинулась возле двух населенных пунктов.
"Карта обновлена. Силы Обороны Украины отбросили противника в Удачном (Покровский р-н, Донецкая область). Враг продвинулся в Сухой Балке (Бахмутский р-н, Донецкой области) и возле Нового (Краматорский р-н, Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Напомним
За сутки 18 апреля на фронте произошло 124 боевых столкновения. Наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском направлении, где враг совершил 46 атак за день. На Торецком направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дылеевки, Леонидовки, Озаряновки, Дачного, Крымского и Дружбы. На Курщине произошло 22 боестолкновения с российскими захватчиками, до сих пор продолжается один бой. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 286 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.
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