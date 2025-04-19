Карты DeepState: ВСУ отбросили врага в Удачном, оккупанты продвинулись на Донетчине

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета
17:00 • 36168 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 13:41 • 50664 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

18 апреля, 13:23 • 63156 просмотра

Пасха-2025: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

18 апреля, 10:59 • 68328 просмотра

Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке

Эксклюзив
18 апреля, 08:50 • 105231 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Эксклюзив
18 апреля, 08:41 • 91639 просмотра

Омбудсмен рассмотрит жалобу главы антикоррупционного комитета на АРМА из-за сокрытия информации

Эксклюзив
18 апреля, 08:05 • 155090 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения

18 апреля, 07:43 • 53929 просмотра

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

18 апреля, 05:00 • 137710 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

17 апреля, 18:03 • 85039 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2м/с
51%
751 мм
Популярные новости

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

18 апреля, 12:10 • 87792 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 20555 просмотра

Зеленский ввел санкции против трех китайских компаний на фоне обвинений Пекина в вооружении рф

18 апреля, 13:25 • 22992 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 18392 просмотра

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 14996 просмотра
публикации

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

17:00 • 36168 просмотра

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

18 апреля, 12:10 • 87802 просмотра

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

18 апреля, 08:32 • 143796 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения
Эксклюзив

18 апреля, 08:05 • 155090 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

18 апреля, 05:00 • 137710 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Рустем Умєров

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 15007 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 18402 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 20565 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 55313 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

18 апреля, 09:33 • 67916 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Беспилотный летательный аппарат

MIM-104 Patriot

Хранитель

Нью-Йорк Таймс

Карты DeepState: ВСУ отбросили врага в Удачном, оккупанты продвинулись на Донетчине

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Аналитики DeepState по состоянию на вечер 18 апреля зафиксировали изменения на фронте. Силы обороны отбросили врага в Удачном, однако оккупанты продвинулись в Сухой Балке и возле Нового на Донетчине.

Карты DeepState: ВСУ отбросили врага в Удачном, оккупанты продвинулись на Донетчине

Силы обороны Украины отбросили врага в Удачном (центр Удачненской громады Покровского района Донецкой области). Вместо этого оккупанты продвинулись в Сухой Балке и возле Нового Донецкой области. Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, передает УНН.

Детали

В пятницу, 18 апреля в 22:57 проект DeepState обнародовал информацию о ситуации на российско-украинском фронте. Аналитики отметили, что украинская армия имеет успехи в Донецкой области. В то же время армия рф продвинулась возле двух населенных пунктов.

"Карта обновлена. Силы Обороны Украины отбросили противника в Удачном (Покровский р-н, Донецкая область). Враг продвинулся в Сухой Балке (Бахмутский р-н, Донецкой области) и возле Нового (Краматорский р-н, Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Напомним

За сутки 18 апреля на фронте произошло 124 боевых столкновения. Наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском направлении, где враг совершил 46 атак за день. На Торецком направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дылеевки, Леонидовки, Озаряновки, Дачного, Крымского и Дружбы.  На Курщине произошло 22 боестолкновения с российскими захватчиками, до сих пор продолжается один бой. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 286 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.  

россияне продвинулись возле Разлива и Константинополя в Донецкой области18.04.25, 02:53 • 2904 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,513.40
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,593.66