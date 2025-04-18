россияне продвинулись возле Разлива и Константинополя в Донецкой области

В ночь на 18 апреля команда мониторингового проекта DeepState сообщила об успехах российской армии в Донецкой области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал OSINT-проекта.

Детали

В пятницу, 18 апреля в 00:22 проект DeepState обнародовал информацию о ситуации на российско-украинском фронте. Аналитики отметили, что армия рф продвинулась в двух населенных пунктах в Донецкой области.

враг продвинулся возле Разлива и в Константинополе - говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля, армия рф осуществила наступление на Покровск в Донецкой области. ВСУ удалось ликвидировать 115 единиц вражеской техники, 200 оккупантов и еще 30 ранить. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

На фронте 114 боевых столкновений, почти половина – на Покровском направлении