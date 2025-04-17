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На фронте 114 боевых столкновений, почти половина – на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 778 просмотра

В течение 17 апреля на фронте произошло 114 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении. Враг нанес ракетные и авиационные удары, задействовал дроны-камикадзе и совершил обстрелы.

На фронте 114 боевых столкновений, почти половина – на Покровском направлении

С начала суток 17 апреля на фронте произошло 114 боевых столкновений. Почти половина атак на Покровском направлении. Об этом в своей вечерней сводке сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, российские захватчики нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применив три ракеты и 60 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1086 дронов-камикадзе и совершили более 5000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация по направлениям

На Купянском направлении враг проводил пять наступательных действий вблизи Петропавловки, Синьковки и Загризового. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Подвергся бомбардировкам Купянск.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 17 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Нововодяное, Надежда, Новое, Новомихайловка, Ямполевка и в сторону Грековки и Григоровки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг дважды атаковал вблизи Белогоровки и в направлении Верхнекаменского.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Ступочек. Украинские подразделения отбили пять атак, три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Торецком направлении сегодня произошло 10 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Озаряновки и Дружбы.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 54 раза атаковал в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Проминь, Лысовка, Котлино, Успеновка, Преображенка и Андреевка. Наши защитники отбили 48 штурмов, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, ликвидировано 703 оккупанта, из которых 480 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 26 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, одну РСЗО, 13 единиц автомобильной техники, 10 БПЛА, три пункта управления БПЛА, три портативные станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада БК и 170 единиц мототехники; также повредили четыре артиллерийские системы, два танка, одно средство ПВО, три мотоцикла и автомобиль

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили шесть атак захватчиков в районах Константинополя, Разлива и Привольного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку противника в районе Малой Токмачки.

На Курщине произошло 13 боестолкновений с российскими захватчиками, до сих пор продолжаются два. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 19 управляемых бомб, совершил 316 артиллерийских обстрелов, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.

Напомним

российские войска готовят новые удары по Украине в преддверии и после Пасхи. Нацполиция усиливает безопасность на Пасху, будут патрулировать возле храмов и проводить осмотр вещей.

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Вита Зеленецкая

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