Оккупанты атакуют Украину "шахедами" с отравляющим газом: чем это опасно для гражданских

российские оккупанты используют для атак по Украине беспилотные летательные аппараты "shahed" с опасными химическими веществами. Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Во время анализа одного из сбитых БПЛА были обнаружены капсулы с концентрированным боевым отравляющим веществом "CS". Это высокотоксичный слезоточивый газ раздражающего действия, который вызывает у человека острое раздражение слизистых оболочек, кожи и дыхательных путей. Он тяжелее воздуха, поэтому может накапливаться в помещениях.

Основными симптомами являются резкая боль в глазах, временное размытое зрение, слезотечение; химические ожоги или покраснение кожи; одышка, кашель и другие проблемы с дыханием; тошнота, головная боль и общая слабость организма.

В Силах обороны Украины подчеркнули, что россияне, вероятно, используют эти БПЛА для рассеивания яда с целью поражения гражданского населения. Украинцам порекомендовали не трогать ни в коем случае обломки сбитых беспилотников, поскольку это может быть опасно для жизни и здоровья.

В то же время в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины заявили, что информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса российских дронов обрабатываются ядовитыми веществами, не подтверждается.

Напомним

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщал, что россияне начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами. Известно о таких случаях на Купянском направлении.

Еще в сентябре 2024 года сообщалось, что россияне активно используют боеприпасы с ядовитыми веществами, которые сбрасывают с коптеров и беспилотников.