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Окупанти атакують Україну "шахедами" з отруйним газом: чим це небезпечно для цивільних

Київ • УНН

 • 6598 перегляди

російські війська використовують дрони "Shahed" з капсулами отруйної речовини CS, що викликає подразнення дихальних шляхів. Українцям радять не чіпати уламки збитих БПЛА.

Окупанти атакують Україну "шахедами" з отруйним газом: чим це небезпечно для цивільних

російські окупанти використовують для атак по Україні безпілотні літальні апарати "shahed" з небезпечними хімічними речовинами. Про це повідомило в Facebook Оперативне командування "Південь" Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Під час аналізу одного зі збитих БПЛА були виявлена капсули з концентрованою бойовою отруйною речовиною "CS". Це високотоксичний сльозогінний газ подразнювальної дії, який викликає в людини гостре подразнення слизових оболонок, шкіри та дихальних шляхів. Він є важчим за повітря, тому може накопичуватися у приміщеннях.

Основними симптомами є різкий біль в очах, тимчасовий розмитий зір, сльозотеча; хімічні опіки або почервоніння шкіри; задишка, кашель та інші проблеми з диханням; нудота, головний біль і загальна слабкість організму.

У Силах оборони України підкреслили, що росіяни, ймовірно, використовують ці БПЛА для розсіювання отрути з метою ураження цивільного населення.

Українцям порекомендували не чіпати в жодному разі уламки збитих безпілотників, оскільки це може бути небезпечно для життя і здоров’я.

Водночас у Центрі протидії дезінформації РНБО України заявили, що інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується.

Нагадаємо

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що росіяни почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Відомо про такі випадки на Куп'янському напрямку.

Ще у вересні 2024 року повідомлялося, що росіяни активно використовують боєприпаси з отруйними речовинами, які скидають з коптерів і безпілотників.

Євген Устименко

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