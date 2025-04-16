росіяни споряджають "шахеди" капсулами з отруйним газом - ЦПД
Київ • УНН
росія використовує проти України дрони-камікадзе Shahed з капсулами отруйного газу CS. Ворог може розкидати капсули для ураження людей.
російські загарбники використовують проти України дрони-камікадзе типу Shahed, який споряджений капсулами з отруйним газом. Про це повідомив Центр протидії дезінформації, пише УНН.
Деталі
Ворог використовує для ударів по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", споряджені отруйними речовинами
Зазначається, що ЦПД верифікував цю інформацію у спецслужб та Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Відомо, що в одному з БПЛА виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною "CS" (іритант). Це високотоксична речовина подразнювальної дії.
"Ворожі БпЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей. Натомість інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується", - зазначили в ЦПД.
Раніше
Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з посиланням на військові джерела повідомила, що росіяни наносять хімічні отруйні речовини на свої БПЛА типу Shahed 136/"Герань-2". Це робиться для того, щоб завдавати додаткової шкоди людям, які будуть підбирати уламки збитих дронів.
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"рашисти наносять хімічні отруйні речовини на свої БПЛА типу Shahed 136/"Герань-2", щоб завдавати додаткової шкоду людям, які будуть підбирати уламки збитих дронів. Поки ми не маємо додаткових свідчень, що це дійсно має якесь масове явище, але рекомендація не торкатись уламків збитих дронів без попереднього аналізу їх на хімічну небезпеку - виглядає досить логічною", - говориться у повідомленні.
InformNapalm зазначає, що в росії вже давно діють цілі інститути, які розробляють бойові отруйні речовини.
"І навіть російські спецслужби, що діють за кордоном, полюбляли їх використовувати для особливо збочених способів вбивства противників путіна", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що росіяни почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Відомо про такі випадки на Куп'янському напрямку.
Ще у вересні 2024 року повідомлялося, що росіяни активно використовують боєприпаси з отруйними речовинами, які скидають з коптерів і безпілотників.