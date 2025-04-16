росіяни споряджають "шахеди" капсулами з отруйним газом - ЦПД

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 19209 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 83679 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 44528 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 49958 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 56756 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 100029 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 90963 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35863 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60843 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 110172 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
46%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 100171 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 59878 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 34398 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 28480 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 16960 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 83655 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 101014 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 100013 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 90951 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 188587 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 60465 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31399 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 32317 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33465 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35652 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

росіяни споряджають "шахеди" капсулами з отруйним газом - ЦПД

Київ • УНН

 • 5368 перегляди

росія використовує проти України дрони-камікадзе Shahed з капсулами отруйного газу CS. Ворог може розкидати капсули для ураження людей.

росіяни споряджають "шахеди" капсулами з отруйним газом - ЦПД

російські загарбники використовують проти України дрони-камікадзе типу Shahed, який споряджений капсулами з отруйним газом. Про це повідомив Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

Ворог використовує для ударів по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", споряджені отруйними речовинами

- повідомили в ЦПД.

Зазначається, що ЦПД верифікував цю інформацію у спецслужб та Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Відомо, що в одному з БПЛА виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною "CS" (іритант). Це високотоксична речовина подразнювальної дії.

"Ворожі БпЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей. Натомість інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується", - зазначили в ЦПД.

Раніше 

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з посиланням на військові джерела повідомила, що росіяни наносять хімічні отруйні речовини на свої БПЛА типу Shahed 136/"Герань-2". Це робиться для того, щоб завдавати додаткової шкоди людям, які будуть підбирати уламки збитих дронів.

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки14.04.25, 20:42 • 19561 перегляд

"рашисти наносять хімічні отруйні речовини на свої БПЛА типу Shahed 136/"Герань-2", щоб завдавати додаткової шкоду людям, які будуть підбирати уламки збитих дронів. Поки ми не маємо додаткових свідчень, що це дійсно має якесь масове явище, але рекомендація не торкатись уламків збитих дронів без попереднього аналізу їх на хімічну небезпеку - виглядає досить логічною", - говориться у повідомленні.

InformNapalm зазначає, що в росії вже давно діють цілі інститути, які розробляють бойові отруйні речовини.

"І навіть російські спецслужби, що діють за кордоном, полюбляли їх використовувати для особливо збочених способів вбивства противників путіна", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що росіяни почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Відомо про такі випадки на Куп'янському напрямку.

Ще у вересні 2024 року повідомлялося, що росіяни активно використовують боєприпаси з отруйними речовинами, які скидають з коптерів і безпілотників.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Війна
Шахед-136
Україна
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40